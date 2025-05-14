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«На все репетиции ходила со своей мамой»: Кожевникова заступилась за Авербуха

Кожевникова заступилась за Авербуха после его интервью с Собчак об Арзамасовой
Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Звезда «Универа» Мария Кожевникова заступилась за фигуриста Илью Авербуха после его интервью с журналисткой Ксенией Собчак.
Мужчина, говоря о своей супруге-артистке Лизе Арзамасовой, заявил, что в 15 лет «у нее все было». Авербух добавил, что 15 лет — «это уже женщина», а не ребенок. Таким образом фигурист ответил на вопрос о том, что «странное должно быть чувство» помнить свою жену практически ребенком.

«Мы все были на виду друг у друга, тренировались вместе почти каждый день, и никаких отношений у Лизы не было! Она на все передачи и репетиции ходила со своей мамой! К Лизе все относились как к ребенку, она и была тогда ребенком. Давайте порадуемся за красивую, счастливую и крепкую семью», — заявила Мария Кожевникова.
Пользователи возмутились словами Авербуха, подчеркнув, что речь в данном случае может идти о статье

Авербух и Арзамасова поженились в конце 2020 года, а в августе 2021-ого у пары появился сын Лев.

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«Давно спим в разных комнатах»: из-за чего начался разлад в отношениях Агутина и Варум, с кем на самом деле певец изменил жене
14 мая 2025, 13:56

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Анжелика Варум и Леонид Агутин всегда оставались в стороне от шумных шоу и публичных разборок. Их отношения развивались на глазах у всей страны, но без лишней откровенности: без реалити, скандалов и демонстрации чувств на публику. Подробнее о них в материале «Радио 1».

Начало на музыкальной ноте


Анжелика впервые заметила Агутина, когда он исполнял «Босоногого мальчика» по телевидению. Тогда он запомнился лёгкостью и необычной подачей — не похожий на других. В то время у Агутина уже был опыт семейной жизни: он был женат на Светлане Белых, а позже у него случился недолгий роман с балериной Марией Воробьёвой, от которого родилась дочь Полина. Несмотря на расставание с матерью ребёнка, Агутин активно участвовал в воспитании девочки.

С Анжеликой их сблизила работа — совместная запись песни «Королева». Профессиональное сотрудничество быстро переросло в нечто большее, но обоим приходилось учитывать жизненные обстоятельства. Вскоре они снялись в клипе «Песня о далёкой Родине», и, по воспоминаниям коллег, именно во время съёмок между ними проскочила настоящая искра. Один спонтанный поцелуй на камеру стал началом настоящей любви.

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Семья вне шоу


В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета, а спустя год состоялась свадьба. С этого момента они стали не только коллегами, но и спутниками жизни: гастроли, студии, выступления. Внешне — идеальный союз, но в частной жизни им, как и всем, приходилось справляться с бытом, усталостью, разногласиями.

Слухи в прессе начались после того, как Агутин признался в интервью, что они с Анжеликой давно спят в разных комнатах. Журналисты подняли тревогу, но причина оказалась банальной: у каждого — свои привычки. Анжелика не любит холод, а Леониду важна тишина и открытое окно.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Испытания на прочность


Серьёзное испытание пришло в 2011 году. После фестиваля в Юрмале в Сеть попало видео, где Агутин целовался с незнакомкой. Скандал был неизбежен. Он не отрицал вины, не оправдывался. Первой руку к примирению протянула Варум. Без громких сцен и упрёков — просто приняла его, потому что понимала: без него ей будет хуже. Они остались вместе.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: официальный сайт артиста ЛЕОНИД АГУТИН | LEONID AGUTIN)

Позже в жизни семьи появилась новая тема для слухов — певица Элина Чага, участница шоу «Голос», с которой Агутин подписал контракт. Молодая, красивая, она тут же стала героиней таблоидов. Подозрения усилились, когда Варум опубликовала стихотворение, начинавшееся словами: «Ухожу навсегда, собираю пожитки». Фанаты встревожились, журналисты снова заговорили о разладе.

Элина позднее заявила, что между ней и Агутиным была только работа, а его брак — это нечто, что нельзя разрушить сплетнями. Агутин, в свою очередь, признал, что давал поводы усомниться, но именно верность и терпение Анжелики для него важнее всего.

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«Ей лицо запороли»: Рита Дакота сравнила себя с Деми Мур после неудачной операции
Рита Дакота сравнила себя с Деми Мур после неудачной операции
14 мая 2025, 13:46

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)

Рита Дакота в прошлом году сделала пластику по коррекции век и «омолодила» взгляд. Однако результат получился неудачным. Певица пожалела, что согласилась на операцию.
По словам исполнительницы, она отменила съемки и старается не выходить из дома без солнцезащитных очков. В своем блоге Дакота опубликовала фотографию, на которой видны последствия неудачной пластики у актрисы Деми Мур. Спустя время звезда фильма «Субстанция» обратилась к другому врачу, который исправил ошибки коллеги.

«Успокаивает только кейс Деми Мур. Помните, как ей лицо запороли пару лет назад? Ей исправил один крутой хирург из Нью-Йорка, моя подруга у него делала. Есть шанс, что и мне исправят, у меня не так жестко», — добавила Рита.

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Жизнь в США, роман с Жанной Фриске и неудачная пластика жены: где сейчас секс-символ «Иванушек International» Кирилл Андреев
14 мая 2025, 13:34

Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников)

Кирилл Андреев, один из самых заметных участников группы «Иванушки International», в 90-х был настоящим кумиром — спортивный, харизматичный, с толпами поклонниц по всей стране. Однако вопреки статусу секс-символа, личная жизнь артиста с самого начала сложилась стабильно. Подробнее в материале «Радио 1».

От мальчишеских увлечений — к сцене


Будущий певец родился в Москве, детство провел в районе Кузьминки. Его родители разошлись, когда мальчику было десять. Мама работала технологом, отец — строителем. Кирилл не рос домашним ребенком: вместо музыкальной школы он выбрал спорт — играл в футбол, занимался плаванием, даже стал кандидатом в мастера спорта.

В начале 90-х Андреев активно занимался бодибилдингом и начал пробовать себя в модельной индустрии. Его заметили — были даже планы подписать контракт с американским агентством, но из-за конфликта с директором сотрудничество не состоялось. Тем не менее, Кирилл успел пожить в США, сниматься в рекламе и привозить домой модную технику и одежду.

Вернувшись в Россию, он снялся в клипе Лаймы Вайкуле — и почувствовал интерес к сцене. Через знакомую Наталью Ветлицкую он оказался на прослушивании у Игоря Матвиенко — и вскоре стал частью нового музыкального проекта. Первый успех пришёл после выхода клипа на песню «Тучи», и «Иванушки» мгновенно обрели всероссийскую славу.

Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Женщины в жизни Андреева и любовь всей жизни


В юности Кириллу приписывали роман с Жанной Фриске и певицей Корнеевой из группы «Стрелки». Но судьбоносная встреча случилась в новогоднюю ночь 1999 года — тогда он впервые увидел эффектную брюнетку Лолу Аликулову. Девушка, только что пережившая расставание, пришла в клуб в красном платье, чтобы поднять себе настроение — и покорила сердце артиста.

Любопытно, что Лола не интересовалась российской поп-сценой и не знала, кто такой Кирилл Андреев. Они обменялись номерами, но бумажку с контактом певец потерял. Лишь позже, через знакомых, ему удалось найти девушку и пригласить её на ужин… с мамой. С тех пор пара не расставалась.

Уже через несколько месяцев Лола оставила работу фитнес-инструктора, чтобы сопровождать любимого на гастролях. А спустя год молодые поженились и готовились стать родителями.

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Испытания в браке и настоящая поддержка


Быть женой кумира миллионов было непросто. На Лолу сыпались угрозы от ревнивых поклонниц, обстановка накалилась настолько, что Кирилл всерьез задумался о завершении карьеры.

С рождением сына в семье наступил новый этап. Артист стал всё чаще снимать стресс алкоголем. Ситуация изменилась после инцидента в ресторане, где Андреев получил серьезные травмы. Период восстановления стал поворотным — артист бросил пить.

Лола оставалась рядом в самые тяжёлые моменты: когда ушли из жизни родители Кирилла, когда не стало коллег и друзей, она не устраивала сцен и всегда поддерживала мужа. Сейчас их сыну уже 24 года. Он получил образование в сфере экономики, женился и стал отцом, сделав Кирилла и Лолу бабушкой и дедушкой.

Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Критика и верность


В последние годы внимание общественности переключилось на внешность супруги певца. Многие отмечают, что увлечение косметологией и омолаживающими процедурами сыграло с Лолой злую шутку — она изменилась до неузнаваемости, потеряв индивидуальность и даже выглядя старше своего возраста. Однако Кирилл не обращает на критику внимания. Для него Лола — больше, чем просто внешность. Он ценит её за преданность, мудрость и умение быть рядом в любой момент жизни.

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«Советую заниматься собой»: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в безделье
Тарасов посоветовал хейтерам заняться собой в ответ на обвинения в безделье
14 мая 2025, 13:34

Дмитрий Тарасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В последнее время Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перестали делиться деталями семейной жизни в социальных сетях. Причину этого многодетная пара не называет. Поклонницам особенно не хватает полезных советов о материнстве от российской модели.
Сегодня футболист неожиданно вышел на связь, ответив в Instagram* на вопросы подписчиков. Как обычно, аудитория не стеснялась в выражениях.
«Не надоело бездельничать? Может, на работу устроиться?» — спросили у экс-мужа Ольги Бузовой.
Однако оказалось, что спортсмен уже давно развивает бизнес — например, является партнером российской компании, о чем ранее не распространялся.
«Хочу посоветовать не переживать за меня, а заниматься собой», — прокомментировал претензии Тарасов.
Оказалось, спортсмен уже давно развивает бизнес — в частности, является партнером российской компании, о чем ранее не распространялся.
«Помимо этого работаю в других направлениях, просто это не транслирую», — добавил бывший полузащитник.
Теперь фанаты гадают, вернутся ли звездные супруги к активному ведению соцсетей или продолжат держать личную жизнь под замком.

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Звезда «Папиных дочек» впервые показала лицо своей дочери
Дарья Мельникова впервые показала лицо своей дочери
14 мая 2025, 13:25

Дарья Мельникова (Фото: Instagram*/melnikovadsh)

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые показала лицо своей дочери в соцсетях. В кадре малышка держит рукой очки мужа знаменитости артиста Романа Набатова, а сама Дарья тем временем делает общее сэлфи.
«Жизнь в розовом цвете», — подписала фото Мельникова.

Фото: Instagram*/melnikovadsh

О пополнении в звездной семье стало известно летом прошлого года. Тогда «папина дочка» сообщила о свадьбе с Набатовым, изначально торжество было тайным. В конце видео артистка снялась, держа общего ребенка на руках, чем удивила поклонников. Видеоролик был смонтирован ко дню рождения Набатова. Имя ребенка родители пока не раскрывают.

У Мельниковой также есть двое детей, третью беременность звезда тщательно скрывала.

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