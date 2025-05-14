«На все репетиции ходила со своей мамой»: Кожевникова заступилась за Авербуха

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)
Звезда «Универа» Мария Кожевникова заступилась за фигуриста Илью Авербуха после его интервью с журналисткой Ксенией Собчак.
Мужчина, говоря о своей супруге-артистке Лизе Арзамасовой, заявил, что в 15 лет «у нее все было». Авербух добавил, что 15 лет — «это уже женщина», а не ребенок. Таким образом фигурист ответил на вопрос о том, что «странное должно быть чувство» помнить свою жену практически ребенком.
Авербух и Арзамасова поженились в конце 2020 года, а в августе 2021-ого у пары появился сын Лев.
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«Мы все были на виду друг у друга, тренировались вместе почти каждый день, и никаких отношений у Лизы не было! Она на все передачи и репетиции ходила со своей мамой! К Лизе все относились как к ребенку, она и была тогда ребенком. Давайте порадуемся за красивую, счастливую и крепкую семью», — заявила Мария Кожевникова.Пользователи возмутились словами Авербуха, подчеркнув, что речь в данном случае может идти о статье
Авербух и Арзамасова поженились в конце 2020 года, а в августе 2021-ого у пары появился сын Лев.
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Никита Кротов