«Охать и ахать про секс в 15 лет – лицемерие»: Новое замечание Собчак про ситуацию Авербуха только усилило онлайн-критику

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (Фото: Telegram @averbukh_ilya)
Скандал вокруг Ильи Авербуха и его жены Лизы Арзамасовой набрал новые обороты — в Сети все больше сочувствия вызывает именно Лиза, а не её муж. Пользователи считают актрису главной жертвой всей истории, и слова Ксении Собчак не улучшили ситуацию.
Напротив, ее попытка оправдать фигуриста только усилила волну критики.
Она опубликовала пост в личном блоге, где привела «статистику» начала половой жизни у подростков в России, намекая, что 15-летнюю девушку можно считать взрослой.
Мол, в России половую жизнь, на самом-то деле, мало кто начинает только в 18 лет.
Публика посчитала это неуместным и лишь усилившим подозрения. Позже Ксения попыталась сгладить ситуацию новым постом, утверждая, что все высказывания были вырваны из контекста, и критиковала «охотников за хайпом».
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«Капец, как жалко Лизу Арзамасову. Здесь она главная жертва. Ведь из песни слов про женщину в 15 лет никуда не выкинуть. Авербух пошел раскрывать свою душу Собчак. А получилось как всегда», — передает «7days.ru» онлайн-критику.Всё началось с интервью Авербуха, где он неосторожно выразился о моменте знакомства с Арзамасовой, которой тогда было всего 15 лет. Его фраза про «у нее все уже было» вызвала вопросы, но настоящая буря поднялась после комментариев Собчак.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)
Она опубликовала пост в личном блоге, где привела «статистику» начала половой жизни у подростков в России, намекая, что 15-летнюю девушку можно считать взрослой.
Мол, в России половую жизнь, на самом-то деле, мало кто начинает только в 18 лет.
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Публика посчитала это неуместным и лишь усилившим подозрения. Позже Ксения попыталась сгладить ситуацию новым постом, утверждая, что все высказывания были вырваны из контекста, и критиковала «охотников за хайпом».
Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)
«Илья Авербух сказал это НЕ в контексте того, что У НЕГО что-то было с 15-летней Лизой. А хайп этот раздувается «защитниками детства и юношества» ради кликбейта, не более. Я вообще написала о том, что среднестатистический возраст начала половой жизни – не 18 лет. Не более и не менее. (...) Хорошо это или плохо – я про факты. Каждый раз охать и ахать, когда девушка, условно, говорит: «Мне 15 и я не девственница» – лицемерие», — отметила она.Собчак закончила мысль тем, что люди бывают разные и не стоит судить кого-то за половую жизнь, которая наступила до совершеннолетия.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева