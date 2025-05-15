«Охать и ахать про секс в 15 лет – лицемерие»: Новое замечание Собчак про ситуацию Авербуха только усилило онлайн-критику

Скандал вокруг Ильи Авербуха и его жены Лизы Арзамасовой набрал новые обороты — в Сети все больше сочувствия вызывает именно Лиза, а не её муж. Пользователи считают актрису главной жертвой всей истории, и слова Ксении Собчак не улучшили ситуацию.