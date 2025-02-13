«Авось с Юноной всё обойдётся»: Вдова Николая Караченцова Поргина была экстренно госпитализирована

Людмила Поргина/Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Вдова знаменитого актёра Николая Караченцова Людмила Поргина была внепланово госпитализирована в пульмонологическое отделение одной из столичных клиник. У неё обнаружились серьёзные проблемы с лёгкими.
Как стало известно телеграм-каналу SHOT, 76-летняя актриса пожаловалась медикам на плохое самочувствие, высокую температуру, постоянный сухой кашель, частые головокружения и общую слабость. Врачи настояли на немедленной госпитализации в медицинское учреждение. При подробном и всестороннем обследовании у Поргиной выявили такие громкие хрипы в лёгких, что её дыхание порой напоминало звуки кузнечных мехов или гармони, растягиваемой без нажатия на клавиши.
Артистке назначили курс интенсивной терапии и специальных процедур. Вдова Караченцова провела в больнице около недели, после чего её отпустили домой. Сейчас бывшая актриса театра «Ленком» проходит амбулаторное лечение.
Людмила Поргина долгие годы служила в знаменитом театре, основанном его бывшим художественным руководителем, великим режиссёром Марком Захаровым. Там она особенно прославилась исполнением ролей в спектаклях «Шут Балакирев» и «"Юнона" и "Авось"», где играла вместе с ныне покойным супругом. После смерти Марка Захарова Поргина, как и многие другие артисты труппы (например, Дмитрий Певцов, Александра Захарова - прим. ред.), не поладила с его новым сначала худруком, а позже — президентом Марком Варшавером и ушла истеатра.
Кроме того, актриса известна тем, что после смерти звёздного супруга, пусть не сразу, но пустилась во все тяжкие. Несмотря на солидный возраст, она не раз прибегала к услугам пластической хирургии, разъезжала по престижным курортам в компании молодых спутников и давала множество поводов для сплетен и ядовитых комментариев пользователей Сети, которые прозвали её «весёлой вдовой».
Дай Бог её здоровья и долголетия!
Читайте также:
«Бездарен, ноль»: Вдова Николая Караченцова резко высказалась о президенте «Ленкома»
Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти
Shot: вдове Караченцова Людмиле Поргиной провели экстренную операцию
Артистке назначили курс интенсивной терапии и специальных процедур. Вдова Караченцова провела в больнице около недели, после чего её отпустили домой. Сейчас бывшая актриса театра «Ленком» проходит амбулаторное лечение.
Людмила Поргина долгие годы служила в знаменитом театре, основанном его бывшим художественным руководителем, великим режиссёром Марком Захаровым. Там она особенно прославилась исполнением ролей в спектаклях «Шут Балакирев» и «"Юнона" и "Авось"», где играла вместе с ныне покойным супругом. После смерти Марка Захарова Поргина, как и многие другие артисты труппы (например, Дмитрий Певцов, Александра Захарова - прим. ред.), не поладила с его новым сначала худруком, а позже — президентом Марком Варшавером и ушла истеатра.
Кроме того, актриса известна тем, что после смерти звёздного супруга, пусть не сразу, но пустилась во все тяжкие. Несмотря на солидный возраст, она не раз прибегала к услугам пластической хирургии, разъезжала по престижным курортам в компании молодых спутников и давала множество поводов для сплетен и ядовитых комментариев пользователей Сети, которые прозвали её «весёлой вдовой».
Дай Бог её здоровья и долголетия!
Читайте также:
«Бездарен, ноль»: Вдова Николая Караченцова резко высказалась о президенте «Ленкома»
Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти
Shot: вдове Караченцова Людмиле Поргиной провели экстренную операцию
Александр Бойцов