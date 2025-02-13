«Авось с Юноной всё обойдётся»: Вдова Николая Караченцова Поргина была экстренно госпитализирована

Недавно Виктория Боня поделилась со своими подписчиками новым приобретением, а именно автомобилем «Порше» за 20 миллионов рублей. Часть фанатов искренне порадовалась за телезвезду, а остальная начала задавать провокационные вопросы. Виктория в своей манере не стала подбирать выражений и ответила хейтерам об источнике своего заработка.