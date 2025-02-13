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«Авось с Юноной всё обойдётся»: Вдова Николая Караченцова Поргина была экстренно госпитализирована

Вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину экстренно госпитализировали
Людмила Поргина/Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Людмила Поргина/Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вдова знаменитого актёра Николая Караченцова Людмила Поргина была внепланово госпитализирована в пульмонологическое отделение одной из столичных клиник. У неё обнаружились серьёзные проблемы с лёгкими.
Как стало известно телеграм-каналу SHOT, 76-летняя актриса пожаловалась медикам на плохое самочувствие, высокую температуру, постоянный сухой кашель, частые головокружения и общую слабость. Врачи настояли на немедленной госпитализации в медицинское учреждение. При подробном и всестороннем обследовании у Поргиной выявили такие громкие хрипы в лёгких, что её дыхание порой напоминало звуки кузнечных мехов или гармони, растягиваемой без нажатия на клавиши.

Артистке назначили курс интенсивной терапии и специальных процедур. Вдова Караченцова провела в больнице около недели, после чего её отпустили домой. Сейчас бывшая актриса театра «Ленком» проходит амбулаторное лечение.



Людмила Поргина долгие годы служила в знаменитом театре, основанном его бывшим художественным руководителем, великим режиссёром Марком Захаровым. Там она особенно прославилась исполнением ролей в спектаклях «Шут Балакирев» и «"Юнона" и "Авось"», где играла вместе с ныне покойным супругом. После смерти Марка Захарова Поргина, как и многие другие артисты труппы (например, Дмитрий Певцов, Александра Захарова - прим. ред.), не поладила с его новым сначала худруком, а позже — президентом Марком Варшавером и ушла истеатра.

Кроме того, актриса известна тем, что после смерти звёздного супруга, пусть не сразу, но пустилась во все тяжкие. Несмотря на солидный возраст, она не раз прибегала к услугам пластической хирургии, разъезжала по престижным курортам в компании молодых спутников и давала множество поводов для сплетен и ядовитых комментариев пользователей Сети, которые прозвали её «весёлой вдовой».

Дай Бог её здоровья и долголетия!

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У актёра и режиссёра Олега Меньшикова диагностирована онкология
13 февраля 2025, 09:28

Олег Меньшиков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Знаменитый актёр и режиссёр, художественный руководитель, а позднее директор Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков борется с онкологическим заболеванием.
В настоящее время он проходит курс интенсивной химиотерапии, сообщает телеграм-канал Mash. Ухудшение состояния здоровья артист заметил ещё несколько месяцев назад. Светские хроникёры заметили, что Меньшиков сильно похудел и осунулся. К тому же некогда писаный красавец и обладатель пышной шевелюры начал заметно лысеть.

На последних звёздных мероприятиях Олег Евгеньевич стал появляться в обширной и мешковатой одежде, чтобы скрыть нездоровую худобу. Самые неприятные догадки поклонников подтвердились — актёр борется с онкологией. Врачи заявляют, что болезнь выявлена на ранней стадии, поэтому шансы на её успешное лечение — около 80%.

«В таких случаях многое зависит от силы духа, окружения и готовности не сдаваться», — отмечают онкологи.

Специалисты-медики настроены бороться за его здоровье всеми доступными средствами. Однако специальная терапия, которую сейчас проходит актёр, — это долгий и тяжёлый процесс. Он включает в себя курсы химиотерапии, постоянное наблюдение и возможные хирургические вмешательства.

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«Организованная травля»: Лолита Милявская дала комментарий насчет массовой отмены своих концертов
Лолита Милявская назвала «организованной травлей» массовую отмену концертов
13 февраля 2025, 05:35

Лолита Милявская (Фото: «ВК»/Лолита Милявская)

Российская певица Лолита Милявская высказалась об отмене своего концерта, который должен был состояться 13 февраля. Интервью артистки поделились в URA.RU.
«Это называется организованная травля. Она происходит по определенным методичкам, которые я уже опубликовала. Я не знаю, чем заслужила такую честь — тратить на меня такие деньги», — заявила Лолита изданию.

Свое высказывание Милявская сделала на фоне отмененного концерта, который должен был пройти в Томске 13 февраля. По словам организатора, певица не оплатила аренду, хотя как уверяет сама певица, все необходимые платежи были внесены. При этом подобное происходит невпервой. Лолита отметила, что в некоторых случаях организаторы даже не называют причину отмены концерта.

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По мнению самой Милявской, данное явление связано с общественниками из организации «Русская община», которые объявили войну певице. Лолита уточнила, что ее члены хотят испортить не только гастроли, но и репутацию артистки. Певица настроена разобраться со своими недоброжелателями и уже подала заявление в СК с просьбой проверит организацию на экстремизм.

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#ск
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«Люблю себя, свой подбородок, ушки, нос, глаза, тело»: Мария Погребняк ответила критикам насчет своей внешности
Погребняк заявила о любви к себе, к своему подбородку, ушам, носу, глазам, телу
13 февраля 2025, 02:42

Мария Погребняк (Фото: «ВК»/Мария Погребняк)

Мария Погребняк ответила хейтерам после их критики насчет внешности блогерши. Этим она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram*.
Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка опубликовала пост, в котором написала, что любит себя, свой подбородок, ушки, нос, глаза, тело. При этом она отметила, что стареть не собирается. Такое заявление блогер сделала на фоне критики хейтеров по поводу внешности многодетной матери. В частности один из подписчиков негативно высказался о подбородке блогерши.

Недавно Мария стала обладательницей уже четвертого ребенка, хотя все равно сохранила прекрасное тело. Погребняк активно делится с подписчиками своей методикой по поддержанию формы.

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«„Эскорт“, „нечестные деньги“ — стандартный набор»: Боня рассказала фанатам о своем заработке
13 февраля 2025, 01:02

Виктория Боня ( Фото: «ВК»/Виктория Боня)

Недавно Виктория Боня поделилась со своими подписчиками новым приобретением, а именно автомобилем «Порше» за 20 миллионов рублей. Часть фанатов искренне порадовалась за телезвезду, а остальная начала задавать провокационные вопросы. Виктория в своей манере не стала подбирать выражений и ответила хейтерам об источнике своего заработка.
Работа вебкам-моделью, многочисленные романы и скандальный развод: как сложилась жизнь участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель
Работа вебкам-моделью, многочисленные романы и скандальный развод: как сложилась жизнь участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель

Как пишут Starhit, Боня опубликовала видео с подписью «Мой новый малыш». На нем виден договор купли-продажи автомобиля. Многие подписчики стали осуждать девушку за столь дорогое приобретение. Также хейтеры предположили, что Виктория делает покупки за деньги спонсоров. На всю критику телезвезда ответила так:

«Почему успех так сильно триггерит людей? Вчера я поделилась радостной новостью — купила новую машину. Многие искренне порадовались за меня, но были и те, кто тут же начал искать грязь. „Эскорт“, „нечестные деньги“ — стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха, быть независимой, красивой и при этом жить так, как хочет».

«Успех сильно триггерит»: Боня показала откровенный наряд
«Успех сильно триггерит»: Боня показала откровенный наряд

Боня делится с фанатами тем, что всего в своей жизни добилась сама. Помимо этого Виктория практикует саморазвитие, духовные практики и покорение гор. Девушка призвала своих поклонникам последовать ее примеру и не сидеть на месте, а двигаться к своим мечтам и забыть про страх. Критику же в свой адрес она объяснила так:

«А есть те, кто злится, завидует, ищет оправдания и продолжает сидеть на месте. Им проще поверить в миф о том, что женщина не может добиться всего сама. Так легче оправдать свое бездействие».

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Работа вебкам-моделью, многочисленные романы и скандальный развод: как сложилась жизнь участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель
12 февраля 2025, 18:35

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Ольга Рапунцель стала популярной благодаря участию в проекте «Дом-2». Сегодня она продолжает поддерживать созданный на проекте имидж романтичной красавицы, которая верит в мечты и принца на белом коне.
Подробности о скандалах и личной жизни Ольги Рапунцель расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ольга Григорьевская родилась 4 апреля 1987 года во Владивостоке. Девочка росла без отца, ее воспитанием занималась мать Татьяна Владимировна, которая работала продавцом в местном магазине. Еще в детстве будущая телезвезда обожала находиться в центре внимания, постоянно принимала участие в школьных конкурсах и занимала призовые места.

После окончания школы с отличием девушка решила поступить в институт на экономический факультет. Однако во время учебы поняла, что выбранная профессия ей не нравится. Через время Ольга прошла курсы английского языка, после чего занялась репетиторством.

«Дом-2»


На реалити-шоу Григорьевская пришла в 2015 году. Псевдоним Рапунцель девушка получила из-за длинных волос. На лобном месте Ольга сразу же озвучила цель прихода — это Олег Волков. По ее словам, молодой человек стал «любовью с первого взгляда». Примечательно, что эти отношения продлились недолго, несмотря на громкие слова.

Следующей целью Рапунцель стал Илья Яббаров. Пара сразу сошлась и заселилась в одну комнату. Отношения молодых людей нельзя было назвать идеальными: избранник часто унижал и оскорблял девушку. В результате влюбленные расстались.

На Сейшелах внимание Ольги добивался Николай Должанский, однако некоторое время она не обращала внимания на мужчину. Вскоре к Рапунцель пришел Николай Барановский с намерением сделать предложение руки и сердца. Он даже купил кольцо, но соперник его опередил.

Ольга все же согласилась на фиктивный брак с Николаем Должанским. Во время «свадьбы» участница подписала какой-то документ, восприняв происходящее как шутку. После того как Рапунцель осознала, что официально расписалась с Николаем, устроила истерику, ведь девушка не хотела настоящего брака. Успокаивать Ольгу пришлось долго. Позже ей объяснили, что документ был ненастоящим.

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

После данного инцидента Ольга долгое время не могла прийти в себя, поэтому на проект приехала ее мать. Татьяна Владимировна пыталась поддержать дочь, но та находилась в стрессе. Руководство приняло решение отправить девушку домой на некоторое время.

На проект участница вернулась уже с Дмитрием Дмитренко. С парнем она познакомилась во Владивостоке. Дмитрий заявил, что хочет построить с Рапунцель крепкую семью.

Жизнь с Дмитренко


17 июня 2017 года у Ольги состоялось долгожданное событие — свадьба с Дмитрием Дмитренко. В том же году в семье Рапунцель и Дмитренко произошел скандал, из-за которого пара находилась на грани развода. Мужчину обвинили в избиении беременной супруги. Зрители требовали посадить его за решетку, Ольга даже написала заявление в полицию.

Вскоре Дмитрий стал просить у девушки прощения. Рапунцель призналась, что любит Дмитрия и готова терпеть ради него даже побои. Идиллия долго не продлилась, через время разразился очередной скандал: выяснилось, что Дмитренко завел роман за периметром, пока был в ссоре с Ольгой. Девушка вновь простила супруга, а в измене обвинила соперницу.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Весной 2018 года в семье Дмитренко и Рапунцель произошло пополнение — на свет появилась дочь Василиса. В ноябре 2019-го женщина сообщила, что беременна вторым ребенком. В это же время поклонники «Дома-2» стали спорить о том, является ли Василиса родной дочерью Ольги и Дмитрия. Началось все с УЗИ, где будущая мама задавала врачу «глупые» вопросы о беременности. Зрители уверяют, что родившая женщина должна и так все знать, ведь это не первые роды в ее жизни. 10 июня 2020 года Ольга родила дочь Софию.

Стоит отметить, что на проекте по результатам зрительского голосования Рапунцель получила звание «Человек года» и выиграла главный приз — квартиру в Москве. Тем не менее вместе с Дмитрием она осталась на телестройке, так как Ольга мечтала занять место телеведущей. Однако недопонимание с руководством реалити и ее участниками, которые выставляли пару Дмитрия и Ольги не в лучшем свете, привело к тому, что супруги решили покинуть телешоу.

В феврале 2023 года Дмитрий Дмитренко подал заявление на развод с Ольгой Рапунцель. Новость стала абсолютной неожиданностью для поклонников пары, ведь супруги долгое время выстаивали имидж идеальной семьи. В сети появились слухи, что мужчина сделал это из-за постоянных скандалов, устраиваемых женой. Комментариев от Рапунцель по поводу причин расставания не поступало. Дмитренко же рассказал, что распад семьи произошел по причине того, что Ольга настраивает детей против отца, а теща его постоянно упрекает.

Спустя время Ольга обвинила Дмитрия в измене. Он, в свою очередь, рассказал, что у нее самой давно есть поклонник, с которым она строит отношения. Вскоре всплыли новые подробности судебных разбирательств между бывшими супругами. Оказалось, что Рапунцель обвинила Дмитрия в домогательствах к дочерям.

22 августа 2023 года Дмитрий сообщил, что суд окончательно развел бывших супругов.

Скандалы


Серьезный скандал на проекте «Дом-2» вызвали факты из прошлого Ольги Рапунцель: участники шоу увидели видеоматериал, где она еще до телестройки предстает голой для эротического видеочата. Об этом сразу стало известно и пользователям соцсетей, где были опубликованы ролики.

Выяснилось, что Ольга утаила целых 9 лет своей биографии. Все эти годы до проекта девушка подрабатывала вебкам-моделью и получала 200 долларов в час. Она смогла купить машину Jeep Grand Cherokee, а также материально помогала семье.

Осенью 2016 года возник новый скандал, связанный с именем Рапунцель. Влад Кадони опубликовал фото бритоголовой участницы шоу с вопросом, правда ли это. В интернете разразились споры, но факт того, что девушку побрили, так и не подтвердился.

Рапунцель сегодня


В феврале прошлого года Дмитрий Дмитренко объявил о завершении всего бракоразводного процесса. Экс-супруги определились с алиментами и порядке встреч мужчины с детьми.

Ольга Рапунцель с детьми (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Однако уже в конце лета Ольга вновь стала обвинять бывшего мужа в том, что он пользуется ее квартирой и требует разделения имущества. ﻿Женщина говорила, что Дмитрий никак не общается с детьми, не платит алименты и собирается привести в ее квартиру новую девушку.

В феврале этого года Ольга Рапунцель подколола экс-супруга и сообщила поклонникам, что одержала очередную победу в суде. Сегодня девушка называет себя счастливой женщиной и мамой. Недавно он дала понять, что у неё есть новый поклонник. По ее словам, каждый день в её доме появляются цветы.

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*Запрещен в РФ
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