Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти

Людмила Поргина — актриса театра и кино, долгое время служившая в московском театре «Ленком». Однако широкой аудитории она более известна как вдова Николая Караченцова. После его смерти Людмила Андреевна кардинально изменила свою жизнь: она покинула театр и переехала в солнечный Дубай. Как сейчас живет артистка расскажет «Радио 1».