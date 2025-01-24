«Бездарен, ноль»: Вдова Николая Караченцова резко высказалась о президенте «Ленкома»

Людмила Поргина и Николай Караченцов (Фото: соцсети)
Марк Варшавер перестал быть директором театра «Ленком», но стал его президентом. О перестановках в руководстве театра и лично о его новом президенте резко высказалась вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина.
В разговоре с изданием Voice, вслед за Дмитрием Певцовым, она заявила, что Варшавер не смог оставить театр на том уровне, который был при Марке Захарове, не сумел сохранить наследие великого режиссёра. По словам 76-летней актрисы, при новом руководстве театр утратил свою значимость.
Она отметила, что раньше билеты на спектакли «Ленкома» было невозможно достать, ими давали взятки, они ценились выше самой крепкой и ходовой валюты. Обладателям заветных билетов завидовали. Теперь всё изменилось, а спектакли стали бездарными.
Ранее актриса рассказывала, что Варшавер оставил её без ролей, а затем и вовсе уволил. Актриса не раз подчёркивала, что вернётся в театр, который по-прежнему считает своим домом, только после смены руководства.
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«Он бездарен. И когда он стал руководить театром, он унижал, оскорблял актеров. Он унижал память Марка Анатольевича Захарова. Я вообще не понимаю, какой он президент, кто он? Ноль», — эмоционально высказалась артистка.
Она отметила, что раньше билеты на спектакли «Ленкома» было невозможно достать, ими давали взятки, они ценились выше самой крепкой и ходовой валюты. Обладателям заветных билетов завидовали. Теперь всё изменилось, а спектакли стали бездарными.
«Варшавер просто понизил уровень театра до нуля. Это очень обидно», — заключила Людмила Поргина.
Ранее актриса рассказывала, что Варшавер оставил её без ролей, а затем и вовсе уволил. Актриса не раз подчёркивала, что вернётся в театр, который по-прежнему считает своим домом, только после смены руководства.
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Александр Бойцов