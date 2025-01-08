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Вышла замуж по расчету, распродала недвижимость в РФ, не прочь выйти на сцену в белье: тайны Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Почему над Критиной Орбакайте издевались в школе? Какие звездные романы были у певицы и сколько денег она потеряла на отмене своих концертов в России. Любопытные, пикантные и скандальные факты о некогда популярной певице Кристине Орбакайте — в материале «Радио 1».
Об отце актрисы бывшем цирковом литовским актере Миколасе Орбакасе мало что известно. Мужчина получает небольшую пенсию в Литве — порядка 20 тысяч рублей. Как признавался сам Миколас: спасибо, что хоть огород выручает.


Поначалу Кристина Орбакайте не прошла даже фотопробы на знаменитый фильм «Чучело». Режиссера Ролана Быкова совсем не впечатлила невзрачная внешность актрисы. Позднее после личной пятиминутной беседы Быков утвердил отвергнутую Кристину на роль. Ходят слухи, что такого исхода событий добилась звездная мама актрисы.



На съёмках картины Кристина случайно упала с лестницы и заработала перелом руки. Однако Быков категорически отказался заменять актрису. Из-за этого оператору было необходимо снимать Кристину с определённых ракурсов для того, чтоб её гипс в кадр не попадал. Так, её героине Лене Бессольцевой в одной сцене намотали на руку зеленый шарф.

Орбакайте отказалась бриться налысо для роли. Тогда Кристину коротко постригли, наложили особый парик, идеально имитировавший лысину.

Орбакайте всегда спокойно относилась к откровенным съёмкам. Еще в 2012-м году она снималась в тонком и едва заметном белье телесного цвета в собственном клипе. В 2022-м Кристина снялась для социальных сетей почти обнажённой во время косметических процедур. Звезда надевала откровенные наряды на концерты, церемонии, сцены в кино.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Ещё в 1983 году Орбакайте исполнила свою первую песню — «А знаешь, всё ещё будет» в дуэте с мамой. Сольной же певицей звезда стала в 1992. Она выступила на Рождественских встречах» Пугачёвой с песней «Поговорим».

Критики часто говорили об откровенной слабости вокальных данных Орбакайте. Они отмечали неприятную резкость, комичность, наивность голоса, наигранность манеры исполнения. В 2024 году в своем интервью звезда поделилась, что её первые выступления на сцене вызывали у общественности море насмешек. Орбакайте много раз обвиняли в регулярном использовании фонограммы и даже операции на голосовые связки, чтоб «хоть как-то петь получалось, а не просто шепот издавать».

В 16 лет Кристина Орбакайте сбежала из дома, влюбившись во Владимира Преснякова-младшего. Однако в 1997 году влюблённые расстались. Пресняков, несмотря на появление на свет сына Никиты, злоупотреблял спиртным, изменял Кристине.

В том же 1997 году Орбакайте вышла замуж за знаменитого чеченского миллиардера Руслана Байсарова. Ходили слухи, что брак заключили отнюдь не из-за большой любви, а по расчёту. Родство с Пугачевой защищало Байсарова от преследования российских силовиков. В то же время своей обедневшей теще олигарх гарантировал серьезную финансовую поддержку.

Брак Руслана и Кристины долго не выдержал. Мужчина приревновал Кристину к танцору и сломал ей нос. А сам, как выяснилось, завел уже новую семью с родившей ему сына фотомоделью Алиной Цевиной.

Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)

Байсаров и Орбакайте долгое время делили своего единственного общего сына Дени. Байсаров хотел оставить мальчика в России. Бывшая супруга же рьяно пыталась увезти наследника в Майами. В результате разбирательств московский суд решил, что Дени должен проводить с каждым из родителей равное время, по собственному усмотрению. В итоге Дени рос, по большей части, с папой, в его особняке на Рублевке. С мамой мальчик виделся в детстве редко.

Ещё в детстве одноклассники обзывали Кристину Буратино за её длинный острый нос. На операцию звезда решилась лишь в 2003 году, в том числе, после удара со стороны экс-супруга Байсарова.

Орбакайте предпочитает жить, как она сама говорит, «в нормальной стране» — в США. Там у неё есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке, и где живут ее нынешний муж Михаил Земцов с дочкой Клавдией. В Майами у Кристины апартаменты с видом на Атлантический океан жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» стоимостью 3 миллиона долларов. А ещё дом на Манхэттене.

На родину Орбакайте приезжает только для заработка. Однако как признавалась сама звезда, сейчас она активно решает вопрос «получится ли у нее сохранить привычный образ жизни, выступая только за границей».

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Сейчас финансовое состояние Орбакайте оставляет желать лучшего. Из-за массовой отмены её российских концертов в 2024 году, Кристина лишилась огромных денег: более 100 млн рублей. В настоящий момент звезда распродает свою недвижимость в России. Орбакайте хочет получить средства и за подаренный мамой Аллой особняк у Истринского водохранилища в дачном посёлке Малые Бережки, стоимость которого оценили в 125 миллионов рублей.

Нынешний муж Кристины Орбакайте — элитный американский дантист Михаил Земцов, иудей по линии отца. Певица поделилась, что супруг даже не представлял масштаба популярности Кристины на родине.

Сам Земцов с журналистами не беседует и о своей прошлой жизни до брака с Кристиной прессе ничего не рассказывает. Известно только, что однажды супруг Орбакайте выплачивал клиенту огромную компенсацию за неудачную операцию. В 2003 году он нередко воровал в магазинах. Мужчину поймали на взломе с кражей и осудили условно.

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Олигарх Лебедев забрал детей у молодой жены после разрыва: на кого миллионер поменял модель и что его связывает с Гордон
08 января 2025, 13:53

Елена Перминова и Александр Лебедев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В конце 2024 года одной из самых обсуждаемых тем стало расставание 65-летнего российского бизнесмена Александра Лебедева и модели Елены Перминовой. Накануне олигарх сообщил, что в настоящее время находится с детьми в Дубае. С кем живут наследники знаменитой пары после разрыва, и кто стал новой избранницей миллионера расскажет «Радио 1».

Разрыв Перминовой и Лебедева




Знакомство Лебедева и Перминовой произошло, когда Елене было всего 17 лет, и, несмотря на значительную разницу в возрасте, пара прожила вместе 19 лет и воспитывала четверых детей. Официально они не были женаты.

После разрыва Лебедев решил сменить обстановку и отправился на новогодние праздники в Дубай в компании своих детей. Хотя бизнесмен не ведет социальных сетей, информация о его отдыхе стала известна благодаря юристу и певице Кате Гордон. Она рассказала, что случайно встретила Лебедева на острове, куда сама приехала с мужем, бизнесменом Виктором Хархалисом, и тремя сыновьями.

Слухи о романе с Гордон


Юрист Екатерина Гордон также сняла «скандальное» видео с Александром Лебедевым, в котором задала ему несколько провокационных вопросов. На тему расставания с Еленой бизнесмен отвечать не стал, но поделился, что его бизнес «стал лучше, чем когда-либо, в 100 раз». Он также отметил, что дети уже четыре месяца живут с ним.

В интернете пользователи сразу начали подозревать Катю в романтических отношениях с завидным холостяком. Шутки о том, что российский олигарх сменил одну эффектную блондинку на другую, стали популярными. Кроме того, Гордон и Лебедев уже познакомили своих детей, что добавляет масла в огонь сплетен. Однако сама правозащитница подчеркивает, что их связывают исключительно деловые отношения: известно, что компания Гордон помогает Лебедеву в бизнес-вопросах. В своем блоге Катя прокомментировала новость о расставании.

«На данный момент нет никаких судебных разбирательств, интересующих желтую прессу. Более того, Александр — щедрый и любящий отец, и я уверена, что этот «расход» не приведет ни к каким конфликтам между ним и Еленой, которые так любят обсуждать», — отметила она.


Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)


Олигарх Лебедев забрал детей у Перминовой после разрыва


Незадолго до наступления Нового года модель Елена Перминова сообщила о завершении своих отношений с олигархом Александром Лебедевым. Она не стала углубляться в скандальные детали их расставания. Елена объявила, что все четверо детей остались жить с ней, но не препятствует их встречам с отцом. Перед каникулами она отправила сыновей Никиту, Егора, Александра и дочку Арину к Лебедеву, который заботится о детях, пока Перминова наслаждается вечеринками в Мексике.

Лебедев проводит отпуск с детьми в Эмиратах и поделился впечатлениями о праздновании Нового года: «Мы отмечали его всей семьей в Дубае, наслаждаясь традиционными развлечениями: выбирали подарки в торговых центрах, гуляли по улицам и нежились в постели по утрам».

Он отметил, что семейные каникулы были запоминающимися, но ничего не сказал о своей бывшей партнерше и не прокомментировал слухи о новой возлюбленной.


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Приемный сын армянин, постоянные измены, внебрачные дети и отказ Градскому: новые шокирующие детали жизни вдовы Кобзона
08 января 2025, 13:44

Открывшийся памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Нинель Дризина провела с Иосифом Кобзоном 47 лет, что составляет значительную часть ее жизни. Однако их брак не был основан на любви: чувства к певцу возникли у нее уже после заключения брака.
Союз Кобзонов столкнулся с множеством трудностей, включая измены и серьезные болезни Иосифа Давыдовича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Любовные перипетии Иосифа Кобзона

До встречи со своей третьей супругой Иосиф Кобзон пережил два неудачных брака, каждый из которых оставил свой след в его жизни.

Первой его избранницей стала советская певица Вероника Круглова. Их союз сложно было назвать настоящим браком: артисты встречались лишь в перерывах между гастролями, жили раздельно и не планировали создавать семью. Спустя два года они расстались, а Вероника позже призналась, что под давлением мужа и свекрови была вынуждена сделать аборт.

Второй женой Иосифа Давыдовича стала Людмила Гурченко. Этот брак продлился на год дольше, но также завершился разводом. Как и в случае с Кругловой, мама Кобзона не одобряла выбор сына. Сам певец также не был в восторге от семейной жизни, где артистка стремилась изменить его. Частые конфликты и постоянные споры о карьере Гурченко привели к тому, что она не выдержала и ушла.

Не будет связана с творчеством

После двух неудачных браков Иосиф Кобзон пришел к важному осознанию: ему нужна жена, которая не будет связана с миром искусства. Его мама, всегда мечтавшая о простой и хозяйственной невестке-еврейке, поддержала это стремление. Так судьба свела его с Нинель Дризиной — скромной красавицей из Ленинграда, с которой певец познакомился совершенно случайно на вечеринке у известного конферансье Эмиля Радова.

Кобзон сразу обратил внимание на стройную и скромную девушку, но его попытка пригласить Нинель на прогулку обернулась неожиданным отказом. Воспитанная в строгих традициях, она не могла принять такое предложение от незнакомца. Ее детство было непростым: отец, начальник трикотажного производства, был арестован, когда Нелли была еще маленькой. Девочка стойко переносила травлю со стороны сверстников и педагогов, веря в доброту своего отца. Мать старалась изо всех сил обеспечить семью и воспитать детей достойными людьми.

После окончания школы Нинель поступила в техникум общественного питания и влюбилась в одного из студентов. Однако их отношения закончились, когда мама девушки резко выступила против этого выбора. Вскоре на горизонте появился Иосиф Кобзон, который, спустя пару месяцев после их первой встречи, решил лично познакомиться с семьей Нелли.

Семья Кобзона приняла девушку тепло, это дало певцу уверенность в своих чувствах. В тот же вечер он решился сделать ей предложение. Но Нинель снова отказалась, подчеркнув, что не может согласиться без поддержки своей семьи. Она настояла на том, чтобы Иосиф сам поехал к ее матери и поговорил с ней о своих намерениях. Так он и сделал.

Певец Иосиф Кобзон с супругой Нинель Дризиной (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

Любовь, которая преодолела все преграды

Настоящего Иосифа Давыдовича Нинель узнала лишь после свадьбы. Их совместная жизнь началась с долгого периода привыкания, в ходе которого они научились создавать комфорт и гармонию. Постепенно Нелли полюбила своего мужа, который завоевал ее сердце настойчивостью и щедростью.

Чтобы быть ближе к Кобзону во время его гастролей Нинель решила пройти обучение во Всесоюзной мастерской эстрадного искусства и устроилась в «Москонцерт». Это решение открыло ей двери в мир шоу-бизнеса, позволяя находиться рядом с любимым.

Иосиф был в восторге от кулинарных способностей Нелли. Она быстро освоила его любимые блюда, обучаясь у мамы Кобзона. Даже во время гастролей артист не оставался без домашней еды: Нелли возила с собой электрическую плитку и продукты, чтобы готовить для мужа.

Запутанные отношения: любовь, предательство и дружба в жизни Нелли Кобзон

Эффектная и заботливая Нелли привлекала внимание не только Иосифа. Особенно настойчивым оказался Александр Градский, который был так очарован Нелли, что организовал концерт в ее честь. Хотя она оценила этот жест, взаимностью не ответила, что помогло сохранить дружеские отношения между Кобзоном и Градским.

Однако Иосиф Давыдович не мог похвастаться такой же преданностью. Как оказалось, он неоднократно изменял супруге, Нелли долгое время закрывала на это глаза.

Череда любовниц, ухаживания Градского и властная мать: Нелли Кобзон раскрыла правду о браке после смерти мужа
Череда любовниц, ухаживания Градского и властная мать: Нелли Кобзон раскрыла правду о браке после смерти мужа

Нелли после долгих лет совместной жизни с Кобзоном, наполненной как радостью, так и горечью, приняла решение покинуть общий дом, забрав с собой двоих детей — сына Андрея и дочку Наталью. Полгода Нелли избегала общения с мужем, давала себе время на раздумья и осмысление их отношений.

Но судьба распорядилась иначе. Когда у Иосифа начались серьезные проблемы со здоровьем, Нелли поняла, что ее любовь сильнее обид и недовольства. Он никогда не просил прощения, но в тот момент, когда его здоровье пошатнулось, он признал: это — наказание за грехи перед супругой.

С течением времени конфликт утих, жизнь Кобзонов вновь обрела привычный ритм. Нелли осознала, что любовь к мужу настолько глубока, что она не сможет его покинуть, несмотря на все трудности. Когда Иосифу диагностировали рак, она была рядом, поддерживая его в самые тяжелые минуты. Заботилась о нем во время лечения, показывая, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.

Смерть Иосифа Давыдовича стала для Нелли тяжелейшим испытанием. Она черпала силы для продолжения жизни из любви к детям и внукам, которые стали ее опорой в трудные времена. Их было двое — Андрей и Наталья — и именно они помогали ей справляться с утратой, напоминая о том светлом, что осталось после ухода любимого человека.

Внебрачные дети и сын армянин

После смерти Иосифа Кобзона стало известно, что в семье воспитывалось трое детей, включая усыновленного мальчика армянского происхождения Артака Товмасяна, который стал политическим деятелем и владельцем благотворительного фонда.

Кроме того, у Кобзона могли быть внебрачные дети от других артисток. Бывшая балерина Галина Гуреева утверждала, что родила от него дочь, но Кобзон так и не признал девочку, а его жена Нелли препятствовала выяснению отношений между мужем и Гуреевой.

Нелли Кобзон сейчас

Несмотря на многочисленные измены супруга Иосифа Кобзона сохранила в своем сердце только светлые воспоминания о любимом человеке.

Она призналась, что многому научилась от мужа, который, невзирая на значительную разницу в возрасте, всегда относился к ней как к равной.

Вдова артиста до сих пор не может смириться с его уходом и делится тем, что Иосиф Давыдович часто приходит к ней во сне, принося с собой ее любимые цветы. Нелли старается не поддаваться унынию, проводя время с близкими и наслаждаясь каждым днем. Однако поклонники певца долго осуждали ее действия, лишь спустя несколько лет после его смерти пересуды утихли.

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«Дай деньги и я твоя»: интим с олигархами и скандальное признание матери Равшаны Курковой о личной жизни и карьере дочери
08 января 2025, 12:39

Рано Кубаева и Равшана Куркова(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рано Кубаева, мать именитой русской актрисы Равшаны Курковой, — яркая и неоднозначная фигура в узбекском и российском кинематографе. Мама успешной актрисы полагает, что самый действенный способ раскрутить партнера на деньги — понравиться ему в романтическом плане.
63-летняя Кубаева, которая проживает в Москве, добилась значительного профессионального успеха: огромное количество ролей, несколько режиссерских работ, а ещё звание второй женщины-постановщика в истории узбекского кино. Строить карьеру ей было непросто, особенно в контексте патриархального узбекского общества 90-х годов.

«Иногда ты ведешь себя как проститутка»


После расторжения брака с отцом Равшаны, актёром Бахрамом Матчановым Кубаева осталась с ребёнком на руках, и ей пришлось сильно, чтобы обеспечить себя и Равшану, а ещё реализовать свои карьерные амбиции. Кубаева дебютировала в фильме «Младшая» (1994) — в нём показывалась история девушки, которая вышла замуж не девственницей. В то время картина вызвала в Узбекистане бурные общественные обсуждения, став вызовом традиционным исламским ценностям.

Потом Кубаева успешно проявила свой режиссерский талант и пригласила в свою комедию «Чудная долина» (2005) звездных актёров советского кино, в числе которых были Михаил Козаков и Надежда Румянцева, вернувшуюся на экран после затяжного перерыва. Для финансирования своих проектов мама Равшаны Курковой использовала методы, которые вызывали огромное количество споров.

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«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях
В одном из интервью Кубаева объявила, что в конце 90-х пользовалась своими интимными отношениями с олигархами для получения финансирования своих фильмов. Она поделилась подробностями отношений с одним миллиардером, отмечая, что всё начиналось с делового общения, но потом переросло в настоящие чувства.

«Сначала переспала с ним для дела, а потом мне понравилось, потому что он оказался суперсекс-мужчина в постели», — говорила Кубаева.

Женщина опровергла домыслы о сексуальной слабости мужчин, зарабатывающих большие деньги, подчеркнув, что у её любовника с потенцией было все прекрасно.

Кубаева говорила, что женщина может пользоваться своей красотой, чтобы добиться необходимых целей, и не видела в этом ничего зазорного.

Мама Равшаны Курковой уточняла, что обеспеченные мужчины порой ищут не только физической привлекательности, но и той загадки, которую женщина может дать, и она охотно этим пользовалась.

«Многие богатые мужчины закомплексованы, и им надо давать понять, что ты готова и не надо стесняться. Иногда ты ведешь себя как проститутка — дай деньги, и я твоя», — поделилась Кубаева.

Женщина считает, что знание, как управлять восприятием, может обеспечить женщине большой успех.

Равшана Куркова(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я не из тех, кто мечтает, чтобы дочь вышла замуж один раз и навсегда»


Сейчас Рано Джалиловна не беспокоится о личной жизни Равшаны, у которой было два развода и ряд неудачных романов.

«Я не из тех мам, которые мечтают, чтобы дочь вышла замуж один раз и навсегда. Больше придерживаюсь теории Шопенгауэра, который считал, что человек, всю жизнь живущий с одним мужчиной или одной женщиной, деградирует, стоит на месте», — поделилась мама известной актрисы.

После переезда из Ташкента в Москву и учебы в университете, Равшана Куркова повстречала фотографа Семёна Куркова. Их роман завершился браком, но трагическая утрата малыша на пятом месяце беременности сильно повлияла на их отношения. Спустя некоторое время после этого пара приняла решение развестись, и Равшана оставила фамилию экс-супруга.

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Потом, в 2004 году, она заключила брак с актером Артемом Ткаченко. Их союз продлился четыре года, и причиной разрыва, как отмечала сама актриса, стал разгульный образ жизни возлюбленного и его нежелание иметь детей. После расставания они остались в приятельских отношениях и в 2012 году снова встретились на съемках фильма «Майский дождь», где сыграли экс-супругов.

В том же 2012 году у Курковой начался роман с Ильей Бачуриным, предпринимателем и директором ГК «Главкино» — влюблённые встретились на Кинотавре. Однако пара разошлась в 2016 году.

В октябре 2019 года начали появляться слухи о новом романе актрисы с Сергеем Амаряном, владельцем боксерского клуба. В 2021 году Куркова поделилась, что в 2020 году у пары родился сын Гаспар. Были и сплетни о возможной размолвке, но они не подтвердились, и в марте 2023 года у возлюбленных появилась дочка.

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Двойник Заворотнюк: Сергей Жигунов не может забыть роковую любовь и нашел утешение в ее копии
08 января 2025, 12:18

Сергей Жигунов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актер Сергей Жигунов отметил свое 62-летие 2 января. Широкую известность он приобрел благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». На съемках этого проекта у него завязался роман с коллегой Анастасией Заворотнюк, однако их отношения оказались довольно нестабильными.
Личная жизнь Жигунова долгое время привлекала внимание публики больше, чем его профессиональные успехи, в ней было немало драмы. Ситуацию усугубляло то, что на момент начала романа с Заворотнюк актер был женат, а сама Анастасия также находилась в отношениях.

После разрыва с Заворотнюк Жигунов переживал сложные времена, что привело к новым драматическим событиям. Однако вскоре судьба свела его с Викторией Ворожбит. Когда пара впервые появилась на публике, многие заметили, что она внешне напоминает Заворотнюк.

Забыл ли актер о «Моей прекрасной няне», как закончились его отношения с Анастасией Заворотнюк, а также как сейчас живут Жигунов и Ворожбит, читайте в материале «Радио 1».

Чувства стали неизбежными

Личная жизнь Сергея Жигунова всегда была полна сложностей и драматических поворотов. В первый раз он женился на своей коллеге Вере Новиковой в 1985 году, после того как они познакомились на съемках фильма «Шанс» в 1984 году.

Интересно, что на момент начала их отношений Новикова уже была в отношениях с актером Андреем Ярославцевым, от которого родила дочь Анастасию. Тем не менее, это не помешало ей оставить Ярославцева и выйти замуж за Жигунова. В 1990 году у пары родилась общая дочь Мария. Несмотря на искреннюю любовь, их союз не оказался крепким.

Актер Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Позже Жигунов встретил Анастасию Заворотнюк на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Однако их чувства не вспыхнули сразу — сначала актеры относились друг к другу с недоверием. Жигунов не понимал, как Заворотнюк попала в проект, так как не считал ее хорошей актрисой. Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг.

Они стали проводить много времени вместе, что позволило им поладить и привязаться друг к другу. Жигунов вскоре увидел в Анастасии не только талантливую актрису, но и женщину, чувства стали неизбежными.

В результате Жигунов и Заворотнюк по уши влюбились друг в друга и решили признаться во всем своим вторым половинам. Это означало разрушение не только брака Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, который длился десять лет, но и брака Жигунова с Новиковой.

Заворотнюк открыто призналась мужу в своих чувствах и ушла к Жигунову, забрав с собой детей. Жигунов также сообщил Новиковой о своих намерениях развестись. Их отношения с Заворотнюк продлились всего два года — с 2006 по 2008 год.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Страсть и сожаление: Роман Жигунова и Заворотнюк, который оставил глубокий след

Хотя роман был кратким, он оказался насыщенным и страстным для обоих влюбленных, оставив глубокий след в их судьбах. Однако их отношения далеки от идеала, так как постоянные всплески ревности со стороны Жигунова приводили к частым конфликтам.

«Эта история не так волшебна. Все хотят сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти «охранником», но она с этим долго мириться не стала», — рассказал однажды актер Михаил Боярский в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк».

Боярский отметил, что настоящие браки должны совершаться на небесах, а съемочная площадка не является подходящим местом для этого.

Сергей Жигунов также делился своими переживаниями, признавая, что долго мучил себя из-за своего поступка по отношению к жене. В итоге он пришел к выводу, что не стоит жалеть, что произошло.

«Это была непростая история. В таких ситуациях нужно быть осторожнее. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, даже если не свободны. Я не знал, как правильно — быть счастливым или оставаться порядочным, ничего не разрушая. Что честнее? Но все когда-то заканчивается, и хорошо, что это завершилось именно так», — цитировал его Stort24.

Роман Жигунова и Заворотнюк подошел к концу во время ее участия в шоу «Ледниковый период», где она встретила фигуриста Петра Чернышева. Петр оказался совершенно другим человеком: он не устраивал сцен ревности и вызывал ощущение надежности.

Их отношения были уже не похожи на эмоциональные качели с постоянными конфликтами. Вскоре Анастасия вышла замуж за Петра и была счастлива с ним до конца своей жизни.

Прощайте навсегда: кого из российских знаменитостей не стало в 2024 году
Прощайте навсегда: кого из российских знаменитостей не стало в 2024 году

Позже Заворотнюк призналась, что считает свой роман с Жигуновым ошибкой, в то время как сам актер продолжал долгое время держать обиду на нее за то, что она смогла стать счастливой без него.

Копия Заворотнюк

После разрыва с Анастасией Заворотнюк актер Сергей Жигунов вновь обратил свой взор к Вере Новиковой. Она, проявив великодушие, простила его. Пара даже решила узаконить свои отношения, однако судьба вновь вмешалась в их жизнь.

На этот раз в жизни Жигунова появилась журналистка Виктория Ворожбит, которая была младше его на десять лет. Их знакомство состоялось в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине, когда оба были связаны другими отношениями.

Удивительно, но актер снова сумел увести женщину из семьи, что привело к разрушению и его собственного брака. Кажется, Жигунов принципиально избегает легких путей в любви.

В конечном итоге он оставил Веру Новикову, а Виктория, в свою очередь, рассталась с медиамагнатом Виктором Сухановым. Пара провела вместе карантин в 2020 году, а в 2021-м сыграла свадьбу. Примечательно, что Виктория удивительно напоминает Заворотнюк внешне, некоторые даже утверждают, что она является ее точной копией. Интересно, что имя новой избранницы совпадает с именем героини Заворотнюк из знаменитого сериала.

Эти обстоятельства подогревают слухи, что Жигунов не может забыть роковую женщину своей жизни — звезду «Моей прекрасной няни», которая, похоже, оставила неизгладимый след в его сердце.

Назло Заворотнюк

Согласно слухам, Сергей Жигунов ранее возвращался к своей супруге лишь для того, чтобы уколоть свою бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. Его повторное предложение руки и сердца Вере Новиковой выглядело крайне демонстративно, что создало впечатление, будто актер стремится вызвать ревность у Заворотнюк.

Однако сама Анастасия к тому времени уже встретила «своего» человека и не испытывала никаких чувств к Жигунову, что в итоге причинило боль лишь его жене, которую он оставил дважды: сначала ради Заворотнюк, а затем — ради ее «копии».

Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Пара, состоящая из Жигунова и Ворожбит, не любит, когда их отношения связывают с именем Заворотнюк или когда Викторию называют ее копией.

«Вы ошибаетесь. Я – Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», – заявила она в ответ на подобные комментарии в интернете.

На данный момент супруги живут тихой и уединенной жизнью, почти не появляясь на публике. Их совместные путешествия и время, проведенное в доме в Крыму, свидетельствуют, что они счастливы вместе. У пары есть два питомца — собаки породы мальтезе по кличке Стеша и Степа. В личном блоге Виктория упоминает о своем взрослом сыне, однако общих детей с Жигуновым у них пока нет.

В настоящее время Виктория активно занимается созданием музея Константина Коровина в Гурзуфе, получая поддержку от мужа в этом начинании. Подписчики ее блога отмечают, что Сергей Жигунов наконец-то стал выглядеть по-настоящему счастливым человеком.

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Олигархи с Рублевки раскрыли тайны семейной жизни Анны Седоковой: почему Тимма изменял ей и кто мстит певице за отказ в сексе
08 января 2025, 12:16

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светская львица Алена Кравец, утверждающая, что была близка с Анной Седоковой, заявила, что в этом новогоднем сезоне ни один олигарх не пригласил рыжеволосую певицу из «ВИА Гры» на корпоратив в свой особняк во избежание «негативной атмосферы». Кравец отметила, что Седокова сталкивается с серьезными репутационными и финансовыми потерями после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы. Подробности — в материале «Радио 1».

Олигархи с Рублевки рассказали об изменах Тиммы



Кравец рассказала эурналистам, что хорошо знала пару Анны Седоковой и Яниса Тиммы и наблюдала за их семейной жизнью.

«Не такой уж Янис и верный был, изменял ей. Аня не раз говорила, что её отношения с ним были тяжелыми, жаловалась, что много слез он ей доставлял. Аня даже нанимала детектива, чтобы выследить его с другими женщинами и убедиться в измене», — утверждает Алена Кравец.

Алена Кравец (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

По мнению светской львицы, Янис считал себя «супер-самцом» и не оценил свои силы. Анна Седокова, в свою очередь, поступила так, как должна была поступить каждая уважающая себя женщина. Кравец также высказалась о Марке Пугачеве, который инициировал разбирательства по поводу ухода Яниса Тимма в Латвии. Именно с его подачи следственный комитет Республики возбудил уголовное дело. Родные Яниса утверждают, что до брака с Седоковой он был долларовым миллионером, а после остался без средств к существованию. В последние дни своей жизни он жил в дешевом мотеле и искал деньги на еду.

Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским
Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским

Кравец отметила, что слышала только об одной квартире, которую Янис подарил Анне.

«Я не верю в их дружбу. Персонажа по фамилии Пугачев, который называет себя другом погибшего, я не знаю. Хотя я хорошо осведомлена об отношениях Анны и Яниса и их окружении. Возможно, этот человек на видео просто решил воспользоваться трагической ситуацией», — заявила Алена Кравец.

По мнению знаменитой блондинки, у Марка Пугачева может быть личный мотив мстить Анне Седоковой.

«Я думаю, он может ей мстить за отказ ему в отношениях, или просто в сексе. Это уязвленное самолюбие самца», — приводит слова Кравец aif.ru.

Между тем, светская львица признает, что наличие расследования по делу об уходе Яниса Тиммы, к которому подключился Интерпол, может закрыть для Седоковой въезд в страны Европы.

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Седокову осудили за безразличие к похоронам Тиммы


Певица Анна Седокова столкнулась с критикой со стороны общественности за то, что не пришла попрощаться со своим экс-супругом Янисом Тиммой. Более того, она не отправила ни цветов, ни венка на похороны, сообщает издание 7Дней.ру.

«Седокова не нашла в себе сил прислать цветы на похороны бывшего мужа, которого «будет любить вечно на земле и на небе», но успела позаботиться о своем имидже», — прокомментировал ситуацию блогер Антон Суворкин.

Прощание с баскетболистом прошло в большом зале Рижского крематория. На траурной церемонии собрались десятки людей, многие из которых принесли белые розы. Сына Тиммы не было на церемонии, чтобы избежать лишнего стресса — его оставили дома. Отец Яниса произнес трогательную речь, а его мама утешалась на плече у бывшей супруги сына Саны Оши.

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Судьба дочери Юлии Началовой. Развод родителей, смерть матери и суды из-за ее долгов

Раскрыта тайна смерти Валентины Легкоступовой: в чем виноват муж певицы и что скрывали ее дети

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#смерть
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#отношения
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Судьба дочери Юлии Началовой. Развод родителей, смерть матери и суды из-за ее долгов
08 января 2025, 05:39

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: соцсети)

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина пережила множество трагичных событий для своих юных лет. Девочка столкнулась со смертью любимого человека, разводом родителей, а также с судебными разбирательствами из-за долгов матери. Как сложилась история Веры и что сейчас с дочерью известной певицы читайте в этом материале.

Ранние годы и развод родителей


Вера появилась в семье футболиста Евгения Алдонина и Юлии Началовой в 2006 году. Певица долго шла к материнству и ее мечта наконец-то исполнилась. Первый брак закончился разводом, по слухам из-за измены и тяжелой болезни Юлии.

О проблемах в семье поклонники начали узнавать в 2011 году. Как пишет «Черный редактор», причинами разлада стали постоянные разъезды супругов, из-за которых пара не находила времени на друг-друга. В итоге в том же году Евгений и Юлия объявили о разводе.

Несмотря на разлад, родители одаривали Веру заботой и любовью. Хорошие отношения были сохранены ради дочери. При этом Вера подружилась с новой семьей своего отца, а о праздниках рассказывала с улыбкой на лице. Благодаря Юлии, девочка не боялась сцены, обожала играть на фортепиано, танцевать и петь.

Раскрыта тайна смерти Валентины Легкоступовой: в чем виноват муж певицы и что скрывали ее дети
Раскрыта тайна смерти Валентины Легкоступовой: в чем виноват муж певицы и что скрывали ее дети


Болезнь и смерть Юлии


Отношения между матерью и дочерью были очень близкими и доверительными. В соцсети регулярно выкладывались совместные фото с счастливыми улыбками на лицах. Все омрачилось когда у Началовой нашли подагру. Юлия не показывала боли чтобы не ранить девочку, когда как Вера старалась всегда радовать смою маму. Они общались, как настоящие подруги, и разделяли друг с другом все горести и радости. Но в 2019 году Вере пришлось перенести очередной, самый сильный удар.

В 2019 году прилетев с Лондона девочка прямо в аэропорту узнает трагичную новость о смерти матери. Опеку над ребенком взяли родители Юлии. Боль от потери родного человека Вера переживала тяжело, однако забота близких помогала ей справится с горем.

Суды из-за долгов Началовой


Новым потрясением в судьбе Веры стал спор из-за недвижимости. Как оказалось, Юлия Началова заняла крупную сумму денег у Александра Фролова, отдав под залог половину своего имущества. После смерти Фролов не собирался возвращать квартиру Вере, из-за чего начались судебные разбирательства, наложившиеся на семейное горе. Было принято решение продать апартаменты в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера» стоимостью в 100 миллионов рублей, но даже после значительного снижения цены квартира оставалась без покупателей.

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: соцсети)

Мечты и стремления Веры


После стольких переживаний и проблем Вера не перестала любить творчество и идти к своим целям. Девочка в 2023 году стала ученицей ВГИКа. Вера говорит, что хочет стать актрисой, а также занимается благотворительностью и хочет воплотить в жизнь мечты своей матери о большом доме, любви и сыне несмотря на трудности. Несмотря на столь трагичное детство девочка не стала жестокой и выбрала свой путь, достигает своих целей и пытается воплотить мечты в жизнь.

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Раскрыта тайна смерти Валентины Легкоступовой: в чем виноват муж певицы и что скрывали ее дети
07 января 2025, 18:53

Валентина Легкоступова (Фото: соцсети)

Трагическое известие о смерти эстрадной певицы Валентины Легкоступовой для многих стало шоком. В июле 2020 года она в третий раз вышла замуж, спустя месяц, 6 августа, Валентину госпитализировали в тяжелом состоянии, а 14 августа она скончалась. Последний брак исполнительницы продлился совсем недолго. И буквально над гробом Легкоступовой разразился жуткий скандал.
О том, какими были последние дни жизни Валентины Легкоступовой, в чем виноват ее муж и отчего на самом деле умерла певица — в материале «Радио 1».

События последней недели жизни Валентины Легкоступовой


6 августа 2020 года Легкоступова оказалась в Московском научно-практическом центре наркологии. Она была доставлена в центр дочерью, Анэттой Бриль. Вместе с Валентиной в больницу прибыл и ее третий супруг, Юрий Фирсов. Знаменитую певицу оформили под вымышленной фамилией, чтобы информация не попала в СМИ.

Через сутки медики зафиксировали резкое ухудшение состояния Легкоступовой — вплоть до коматозного. Она была переведена в 13-ю горбольницу, в отделение интенсивной терапии, однако реанимационные действия не помогли — развивалась гематома головного мозга. Врачи провели срочную операцию, но им не удалось спасти жизнь звезды. Они выяснили, что причиной отека мозга стала травма головы. Возникли предположения, что женщина была избита мужем. Но Фирсов заявил, что Валентина якобы пострадала в результате падения в ванной — поскользнулась, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально самочувствие Легкоступовой не было столь тяжелым: по прибытии в наркологический центр она была в сознании, общалась с врачами, они слышали от нее жалобы на головную боль, но не на конфликт с мужем или избиение.

Что произошло после смерти Валентины Легкоступовой


Полиция задержала Юрия Фирсова еще 11 августа (наркологический центр он самовольно покинул в тот же день, когда прибыл). Но он настаивал на том, что невиновен в избиении жены. Когда Валентина скончалась (14 августа), дети певицы от первого и второго брака — Анэтта Бриль и Матвей Григорьев — принялись буквально на всю страну намекать, что подозревают в гибели матери ее последнего мужа. Далее не обошлось даже без знаменитого ток-шоу «Пусть говорят» и скандалов в прямом эфире.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов (Фото: соцсети)

Анэтта винила Фирсова в том, что он никому не сообщил о падении Валентины и травме головы. И недоумевала, почему мама столько времени пила с отчимом. Матвей же считал, что Фирсову хотелось получить имущество певицы, и он намеренно ее спаивал, проявлял агрессию, запрещал ей общение с детьми. Масла в огонь подлила и подруга покойной Ольга Спивакова, заявившая, что Валентина алкоголем не увлекалась. Также она отмечала, что после свадьбы подруга не горела желанием встречаться и с ней.

В результате произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку. Правоохранители не сомневались: Валентина имела возможность сообщить своим близким, что ее избивали. Она могла сделать это даже в тот день, когда ее госпитализировали — ведь она находилась в сознании.

Война между детьми Легкоступовой и ее мужем на ток-шоу


Конфликты детей и ближнего круга с последним мужем певицы продолжались. Звучали слова о том, что он подсыпал артистке запрещенные вещества, желая получить ее имущество и даже авторские права. Фирсова называли альфонсом (мужчину, едва ли не более состоятельного, чем покойная Валентина).

Фирсов отвечал тем же — ходил по громким ток-шоу, выдвигал встречные обвинения в краже у него документов и даже покушении на его жизнь. Позже он говорил, что его буквально довели до того, что он, ранее ни на что не претендовавший, подал на раздел наследства. Мол у него не было иного способа «прервать поток лживых обвинений». Он утверждал, что спокойно мог забрать более 10 млн наследства, однако не сделал этого. Приведенную в порядок квартиру он передал Алексею Григорьеву — отцу Матвея. Долю в доме в Подмосковье и автомобиль переписал на Анэтту.

Что свело в могилу Валентину Легкоступову


Примечательно, что утверждения и детей, и подруги насчет того, что Легкоступова не пила, или, что Фирсов ее спаивал, могут быть вымыслом. Согласно информации экспертов, непьющая Легкоступова накануне гибели находилась в 10-дневном запое — из него врачи Московского наркологического центра собирались выводить артистку.

Валентина Легкоступова (Фото: соцсети)

В августе 2021 была завершена комплексная экспертиза, подписанная ведущими наркологами Москвы. Главной причиной смерти певицы названа полиорганная недостаточность — осложнение имеющихся хронических заболеваний на фоне хронической алкогольной интоксикации. Плюс острая субдуральная гематома головного мозга.

Утверждается, что певица страдала синдромом зависимости от алкоголя средней степени. Он проявился у покойной в виде как расстройств психики (их ранее диагностировали и в Московском центре наркологии), так и повышенного АД, атеросклероза артерий и сосудов мозга, сахарного диабета II типа, гепатита и других проблем со здоровьем. Экспертами было особо отмечено, что гематома мозга у артистки — со «смешанным механизмом образования». К ней могла привести и травма (даже незначительная), и патологические изменения сосудов мозга (нарушение их прочности) из-за длительного употребления алкоголя.

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«Унижают из-за роскошной жизни»: дочь Филиппа ​Киркорова подверглась травле, какие тайны она раскрыла в соцсетях, подробности
07 января 2025, 16:00

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Алла-Виктория Киркорова стала жертвой обстоятельств и не хочет принимать условия игры, которые ей навязывает знаменитый отец. По словам очевидцев, девочку травят в школе, она несчастлива несмотря на роскошь и гламур, окружающий ее с малых лет.
Почему Алла-Виктория чувствует себя несчастной, за что ее травят в школе и как она живет сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

За что Аллу-Викторию Киркорову травят в школе


История Аллы-Виктории Киркоровой стала ярким примером того, как мир роскоши может обернуться настоящим испытанием для ребёнка. Юная наследница, привыкшая к вниманию прессы и звездным вечеринкам, неожиданно столкнулась с травлей в школе.

Публика привыкла видеть на снимках улыбающуюся дочь поп-короля, однако внимательный взгляд поклонников замечает в ее глазах грусть, которая не соответствует возрасту ребёнка. На самом деле за внешним успехом, лоском, достатком, есть другая жизнь, скрытая от чужих глаз. Одноклассники Аллы-Виктории стали делать из девочки объект для насмешек.

Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Особое место в их издёвках заняли разговоры об операциях на ягодицах отца. По данным близкого окружения семьи, оскорбления со временем начали становиться всё более дерзкими. Далее в ход пошла внешность Аллы-Виктории. Дочь не сразу открылась отцу. Однажды Алла-Виктория сказала папе, что больше не хочет ходить школу.

Стоит отметить, что ее младший брат Мартин избежал подобного давления. Он посещал престижный технический лицей столицы, где вместо прессинга царила атмосфера конкурентоспособности.

Реакция Филиппа Киркорова на травлю его дочери


Филипп, узнав об издевательствах над дочерью, не стал медлить. Решение о кардинальных изменениях в жизни детей было принято почти мгновенно. Не ограничившись сменой школы, он решил отправить Аллу-Викторию и Мартина в Дубай. Этот город стал для семьи убежищем, где вместо травли юных наследников ждали престижные образовательные возможности.

Выбранное учебное заведение поражает своим размахом. На территории пансионата создаётся атмосфера, где дети чувствуют себя защищёнными от внешних угроз. Стоимость обучения составила внушительную сумму в 11 млн рублей.

Алла-Виктория быстро адаптировалась к новой среде. Спокойствие и поддержка преподавателей позволили девочке раскрыться с другой стороны. Её улыбка на фотографиях перестала быть лишь внешним атрибутом. В новой школе девочка нашла способ продемонстрировать свою яркую натуру. Однажды во время перерыва Алла-Виктория решила сделать акробатический трюк, перевернувшись через ограждение столовой. Забаву заметила учительница, которая, не повышая голоса, объяснила девочке, что такое поведение может привести к травмам. Инцидент вызвал улыбку у других детей и показал, что Алла-Виктория начала чувствовать себя свободнее.

Сейчас девочка активно общается с ровесниками. Несмотря на юный возраст, наследница известного певца демонстрирует смелость в общении с поклонниками, отстаивая своё мнение и отвечая на острые вопросы.

«Я от суррогатной матери»: какие тайны Алла-Виктория Киркорова раскрывает о звездном отце в соцсетях


Так, недавнее признание Аллы-Виктории о её рождении всколыхнуло интернет. В ответ на вопрос одного из подписчиков, девочка сообщила: «Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери». Это заявление вызвало шок у общественности, поскольку тема о рождении детей никогда не обсуждалась Киркоровым публично.

Алла-Виктория Киркорова (Фото: соцсети)

С самого начала король российской эстрады предпочёл не разглашать личные подробности своей жизни, в том числе не раскрывал информацию о суррогатной матери своих детей. Он многократно утверждал, что его дети ни в чём не нуждаются, ведь главная ценность в их жизни — это любовь и поддержка, которую они получают в семье.

Несмотря на все разговоры о нестандартной семейной ситуации, жизнь детей Киркорова полна ярких событий и внимания. Каждый день рождения Аллы-Виктории и Мартина — это повод для публичного торжества. Поп-король щедро дарит своим детям драгоценные подарки, атмосферу любви и внимания. Брендовые вещи, яркие праздники с приглашением звёзд — всё это стало привычной частью жизни. Даже увлечения детей, такие как попытки Мартина реализовать себя в дизайне или блогерская карьера Аллы-Виктории, находят поддержку со стороны отца.

Однако с таким количеством роскоши отпадают любые желания мечтать и добиваться целей. Но Киркоров откровенно заявляет, что не собирается обеспечивать детей всю жизнь.

«Сами себе всё заработают», — не раз подчеркивал он.

Однако психологи отмечают, что не только тяжесть от знаменитой фамилии мешает детям Филиппа Бедросовича быть счастливыми, а ещё и тот факт, что у них нет мамы. Ведь у них нет столь необходимых ласки и тепла, а деньги, дорогие подарки и роскошная жизнь не могут заменить ощущения счастья.

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«Подговорил врача, чтобы сдать дочь в детдом»: подробности скандального развода Александра Серова и Елены Стебеневой
07 января 2025, 13:50

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певец Александр Серов был счастлив, когда встретил Елену Стебеневу. Их любовь была похожа на сказку, однако долго она не продлилась.
О том, каким был брак Александра Серова и Елены Стебеневой, а также, что ​стало причиной скандального развода — в материале «Радио ​1».

История знакомства Александра Серова и Елены Стебеневой


Серову было 40 лет, когда он впервые увидел Стебеневу. Их знакомство произошло на концерте в начале 1991 года на одной из московских площадок, где девушка выступала в составе танцевальной группы. 20-летние близнецы Лена и Оля Стебеневы сразу привлекли внимание Александра. Спустя неделю девушки уже снимались в клипе Серова на песню «Дорогая, я никогда не покину тебя».

«Как же он мне понравился... С первого взгляда! Интересный, обаятельный, галантный. Сняли клип, и все поехали к Саше домой отметить это событие. Мы разговаривали, и я с каждой секундой влюблялась еще сильнее, понимая — это мой человек!» — говорила Елена

Однако у Елены было весомое обстоятельство, которое не позволяло сразу же начать роман с известным певцом: предстоящая свадьба с другим мужчиной. Все же Елена выбрала Александра, однако считала нужным спокойно объясниться с предыдущим избранником, а также поговорить с родными о том, что она решила круто изменить свою личную жизнь. Вскоре Стебенева переехала к Серову.

«Первое время все шло замечательно. Он исполнял все мои прихоти. Тем более, что я сразу забеременела и капризов было много. Но Саша сильно меня любил», — вспоминает женщина.

Выкидыш, измены и скандалы: каким был брак Александра Серова и Елены Стебеневой


К несчастью, в жизни возлюбленных произошла трагедия — дочь родилась без кисти руки, а через несколько дней умерла. Но Александр и Елена смогли вместе пережить этот удар. Через время Елена снова забеременела. В октябре 1992 года родилась дочка Мишель. После рождения девочки пара сыграла свадьбу.

По словам женщины, она забыла о своей карьере и посвятила всю себя ребенку. Тем временем Александр продолжал усердно работать, периодически забывая о семье.

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

«Я мечтала родить ему сына, но... Неприятно об этом говорить, однако, сыну просто неоткуда было появиться: муж охладел ко мне, а до меня доходили слухи, что других девушек он не пропускает! Я видела, что вокруг Саши постоянно целый рой поклонниц, но не хотела верить слухам», — рассказывала Стебенева.

Лена решила быть поближе к мужу и стать его администратором. Деятельность жены Серову нравилась, а надзор за ним — нет. Александру не нравился тотальный контроль, ведь, как выяснилось, ему действительно было, что скрывать от супруги. Однажды Стебенева убедилась, что муж действительно имеет романы на стороне. Как-то после разговора по телефону он забыл отключиться, а Елена услышала страстные речи незнакомки. Певец же недоумевал, почему Стебенева злится, ведь такое поведение абсолютно нормально для артиста его уровня.

Когда дочке было четыре года, Елена объявила, что подает на развод. Но Александр убедил ее подождать, после чего порадовал жену шикарной покупкой: два дома в Подмосковье. Но радость её была недолгой — второй дом был исключительно для отдыха Александра. Вскоре произошло еще одно неприятное событие. Елена повезла Александру нужные документы в офис, и войдя туда, остолбенела, на коленях у певца сидела молодая любовница. Инцидент завершился дракой между супругами.

«Да что она из себя святую изображает? Каюсь, сорвался, ударил, нельзя этого было делать. Только она помалкивает, что и сама вдарила мне сапогом по лицу. Клянусь, это был единственный раз, довела! А сама Лена могла пропасть на всю ночь без объяснений, к бутылке прикладывалась, а однажды продала мои часы за 300 тысяч долларов, хотя они стоили вдвое дороже. И всё истратила! Были и другие случаи исчезновения дорогих вещей и крупных сумм денег, а подбивала её на это сестра-близняшка. Постоянно настраивала жену против меня!» — рассказывал Серов.

Громкий развод Александра Серова и его жизнь сегодня


Развод в 2010 году был скандальным. Супруги припомнили друг другу даже страшную трагедию — смерть их первого ребенка. Но каждый старался упрекнуть другого. Тем не менее делёж имущества прошёл на удивление тихо. Всё было просто поделено пополам. Дочь, которой было тогда 17 лет, осталась жить с отцом. Александр по-прежнему зарабатывает хорошие деньги и кроме загородного дома сейчас владеет тремя квартирами.

Александр Серов (Фото: соцсети)

Сегодня 73-летний Серов по-прежнему считает себя завидным женихом. Главное его увлечение — коллекционирование автомобилей. Певец покупает подержанные машины элитных марок в хорошем состоянии и сам доводит до люксового состояния.

«Плачу 700 тысяч рублей налога в год за мой автопарк. Но я после развода был в таком шоке, что срочно искал себе хобби. Мужчины-автолюбители меня поймут», — делится исполнитель.

Прошли годы, но экс-супруги до сих пор питают друг к другу ненависть. Примечательно, что у Серова это был единственный брак. Елена же жила 10 лет с другим мужчиной, врачом по имени Максим, но в 2023 году рассталась с ним. Гражданский муж крепко выпивал и стал проявлять агрессию. Всё было настолько плохо, что дело доходило до вызова полиции.

Ну а между собой Серов и Стебенева не общаются все 14 лет после развода. По словам их общей дочери Мишель, всю жизнь она буквально разрывается между родителями.

«Моя самая заветная мечта — чтобы они помирились хотя бы ради внуков, ведь у меня уже двое замечательных детей!» — отметила девушка.

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