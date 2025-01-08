Вышла замуж по расчету, распродала недвижимость в РФ, не прочь выйти на сцену в белье: тайны Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)
На съёмках картины Кристина случайно упала с лестницы и заработала перелом руки. Однако Быков категорически отказался заменять актрису. Из-за этого оператору было необходимо снимать Кристину с определённых ракурсов для того, чтоб её гипс в кадр не попадал. Так, её героине Лене Бессольцевой в одной сцене намотали на руку зеленый шарф.
Орбакайте отказалась бриться налысо для роли. Тогда Кристину коротко постригли, наложили особый парик, идеально имитировавший лысину.
Орбакайте всегда спокойно относилась к откровенным съёмкам. Еще в 2012-м году она снималась в тонком и едва заметном белье телесного цвета в собственном клипе. В 2022-м Кристина снялась для социальных сетей почти обнажённой во время косметических процедур. Звезда надевала откровенные наряды на концерты, церемонии, сцены в кино.
Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Ещё в 1983 году Орбакайте исполнила свою первую песню — «А знаешь, всё ещё будет» в дуэте с мамой. Сольной же певицей звезда стала в 1992. Она выступила на Рождественских встречах» Пугачёвой с песней «Поговорим».
Критики часто говорили об откровенной слабости вокальных данных Орбакайте. Они отмечали неприятную резкость, комичность, наивность голоса, наигранность манеры исполнения. В 2024 году в своем интервью звезда поделилась, что её первые выступления на сцене вызывали у общественности море насмешек. Орбакайте много раз обвиняли в регулярном использовании фонограммы и даже операции на голосовые связки, чтоб «хоть как-то петь получалось, а не просто шепот издавать».
В 16 лет Кристина Орбакайте сбежала из дома, влюбившись во Владимира Преснякова-младшего. Однако в 1997 году влюблённые расстались. Пресняков, несмотря на появление на свет сына Никиты, злоупотреблял спиртным, изменял Кристине.
В том же 1997 году Орбакайте вышла замуж за знаменитого чеченского миллиардера Руслана Байсарова. Ходили слухи, что брак заключили отнюдь не из-за большой любви, а по расчёту. Родство с Пугачевой защищало Байсарова от преследования российских силовиков. В то же время своей обедневшей теще олигарх гарантировал серьезную финансовую поддержку.
Брак Руслана и Кристины долго не выдержал. Мужчина приревновал Кристину к танцору и сломал ей нос. А сам, как выяснилось, завел уже новую семью с родившей ему сына фотомоделью Алиной Цевиной.
Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)
Байсаров и Орбакайте долгое время делили своего единственного общего сына Дени. Байсаров хотел оставить мальчика в России. Бывшая супруга же рьяно пыталась увезти наследника в Майами. В результате разбирательств московский суд решил, что Дени должен проводить с каждым из родителей равное время, по собственному усмотрению. В итоге Дени рос, по большей части, с папой, в его особняке на Рублевке. С мамой мальчик виделся в детстве редко.
Ещё в детстве одноклассники обзывали Кристину Буратино за её длинный острый нос. На операцию звезда решилась лишь в 2003 году, в том числе, после удара со стороны экс-супруга Байсарова.
Орбакайте предпочитает жить, как она сама говорит, «в нормальной стране» — в США. Там у неё есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке, и где живут ее нынешний муж Михаил Земцов с дочкой Клавдией. В Майами у Кристины апартаменты с видом на Атлантический океан жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» стоимостью 3 миллиона долларов. А ещё дом на Манхэттене.
На родину Орбакайте приезжает только для заработка. Однако как признавалась сама звезда, сейчас она активно решает вопрос «получится ли у нее сохранить привычный образ жизни, выступая только за границей».
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Сейчас финансовое состояние Орбакайте оставляет желать лучшего. Из-за массовой отмены её российских концертов в 2024 году, Кристина лишилась огромных денег: более 100 млн рублей. В настоящий момент звезда распродает свою недвижимость в России. Орбакайте хочет получить средства и за подаренный мамой Аллой особняк у Истринского водохранилища в дачном посёлке Малые Бережки, стоимость которого оценили в 125 миллионов рублей.
Нынешний муж Кристины Орбакайте — элитный американский дантист Михаил Земцов, иудей по линии отца. Певица поделилась, что супруг даже не представлял масштаба популярности Кристины на родине.
Сам Земцов с журналистами не беседует и о своей прошлой жизни до брака с Кристиной прессе ничего не рассказывает. Известно только, что однажды супруг Орбакайте выплачивал клиенту огромную компенсацию за неудачную операцию. В 2003 году он нередко воровал в магазинах. Мужчину поймали на взломе с кражей и осудили условно.
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