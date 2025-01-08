Вышла замуж по расчету, распродала недвижимость в РФ, не прочь выйти на сцену в белье: тайны Кристины Орбакайте

Светская львица Алена Кравец, утверждающая, что была близка с Анной Седоковой, заявила, что в этом новогоднем сезоне ни один олигарх не пригласил рыжеволосую певицу из «ВИА Гры» на корпоратив в свой особняк во избежание «негативной атмосферы». Кравец отметила, что Седокова сталкивается с серьезными репутационными и финансовыми потерями после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы. Подробности — в материале «Радио 1».