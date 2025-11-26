Аврааму Руссо выплатят 600 тысяч рублей за похищение в 2004 году
Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил иск певца Авраама Руссо к бывшему личному охраннику владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву. Суд постановил взыскать с него 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Инцидент произошел 31 января 2004 года в центре Москвы: Эльдукаев с подельниками похитил и избил Руссо, удерживая его некоторое время. Несмотря на прекращение уголовного преследования по истечении срока давности, певец имел право требовать компенсацию, так как дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям.
Ранее, в августе 2025 года, суд присяжных признал Эльдукаева виновным в пособничестве покушению на убийство бизнесменов Гушумовых, а 18 сентября Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 14 годам и 6 месяцам колонии общего режима. История с Руссо рассматривалась отдельно, и теперь суд вынес окончательное решение о выплате компенсации.
