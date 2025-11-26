Аврааму Руссо выплатят 600 тысяч рублей за похищение в 2004 году

26 ноября 2025, 14:47

Авраам Руссо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил иск певца Авраама Руссо к бывшему личному охраннику владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву. Суд постановил взыскать с него 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.