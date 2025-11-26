Фитнес-блогер из Оренбурга умер после марафона по набору веса ради «эффекта похудения»
30-летний оренбургский фитнес-блогер Дмитрий Нуянзин скончался после участия в собственном марафоне по резкому набору массы. Об этом сообщает BAZA.
Мужчина специально увеличивал вес, питаясь только фастфудом, чтобы затем — в рамках новогоднего курса — продемонстрировать подписчикам «быстрое и грамотное похудение».
Согласно условиям марафона, участникам с весом более 100 кг обещали выплатить по 10 тысяч рублей, если они смогут сбросить не менее 10% массы тела до Нового года. За неделю до трагедии Нуянзин выложил ролик, сообщив, что его вес достиг 103 кг. Подобные марафоны он проводил и раньше.
Накануне смерти блогер отменил тренировки из-за плохого самочувствия и записался к врачу, но попасть на приём не успел. Дмитрия обнаружили без признаков жизни — он умер во сне от остановки сердца.
