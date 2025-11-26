Фитнес-блогер из Оренбурга умер после марафона по набору веса ради «эффекта похудения»

26 ноября 2025, 14:37

Блогер ел только фастфуд ради эксперимента и умер во сне — сердце не выдержало

Дмитрий Нуянзин (Фото: Instagram* / @dmitryfit)

30-летний оренбургский фитнес-блогер Дмитрий Нуянзин скончался после участия в собственном марафоне по резкому набору массы. Об этом сообщает BAZA.