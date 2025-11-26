«Накрою поляну»: Филипп Киркоров раскрыл планы на день рождения дочери

26 ноября 2025, 14:18

Филипп Киркоров рассказал о планах на день рождения дочери Аллы-Виктории

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал, как его дочь Алла-Виктория будет праздновать свой день рождения. Девочка 1 декабря достигнет возраста четырнадцати лет.





Как заявил Киркоров Пятому каналу, в самый день рождения Алла-Виктория планирует провести время в семейном кругу. Шумных торжеств в эту дату не предвидится.



Через несколько дней, на выходных, празднования продолжатся. Для этого певец организовал отдельную программу для подруг дочери.

«Она у нас зимняя девочка. И по её желанию, 1 декабря она хочет отметить дома в семье. Без каких-либо больших праздников. А на выходные пойти с девчонками куда-то там потусить. Папа накроет поляну», — рассказал Филипп.

