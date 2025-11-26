У Тимура Батрутдинова хотят изъять недвижимость для госнужд: дело передано в суд
Имущество Тимура Батрутдинова оказалось в зоне комплексной застройки
Департамент городского имущества Москвы подал иск в Бабушкинский районный суд с требованием изъять недвижимость Тимура Батрутдинова для государственных нужд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Уточняется, что объект, принадлежащий артисту, расположен на территории, которая попала под проект комплексного развития.
«В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Тимур Батрутдинов, ДГИ г. Москвы просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексом развитии», — отмечается в тексте.В иске фигурирует несколько ответчиков, но их имена не раскрываются — известно лишь, что Батрутдинов является одним из них. Подготовительное заседание по делу назначено на 18 декабря этого года.