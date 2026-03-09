Аврил Лавин отказалась выступать в России по одной причине

09 марта 2026, 12:58

Mash: певица Аврил Лавин отказалась выступать в России из-за клещей

Аврил Лавин (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Канадская поп-рок-певица Аврил Лавин отказалась от предложения выступить в России. Организаторы приглашали артистку дать концерт в Москве в ближайшее время, пишет Mash.