Аврил Лавин отказалась выступать в России по одной причине
Канадская поп-рок-певица Аврил Лавин отказалась от предложения выступить в России. Организаторы приглашали артистку дать концерт в Москве в ближайшее время, пишет Mash.
Интерес к Лавин в РФ в последние месяцы заметно вырос. Ее старые хиты снова стали вирусными в соцсетях — пользователи массово снимают ролики под Complicated, Girlfriend и Bite Me. На фоне этой волны популярности промоутеры решили связаться с исполнительницей, однако договориться не удалось.
Одна из версий причины отказа — опасения, связанные с клещами. В 2013–2014 годах Лавин пережила тяжелые последствия укуса, у нее диагностировали болезнь Лайма. Это заболевание может вызывать сильные головные боли, сбои сердечного ритма, паралич лицевого нерва и другие осложнения.
Из-за проблем со здоровьем звезда на несколько лет почти пропала из публичного поля и вернулась к активной работе лишь к 2018 году.
