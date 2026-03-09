Достижения.рф

Лепс посчитал, что гречка стоит тысячу рублей

Григорий Лепс (Фото: Инстаграм*/gvleps)

Певец Григорий Лепс в блиц-опросе телеведущего Георгия Иващенко признался, что плохо ориентируется в ценах на продукты. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».



На вопрос о цене гречки артист предположил, что она может стоить 500 или 1000 рублей. Также он не смог назвать стоимость проезда в метро, парковки, десятка яиц, литра бензина и рулона туалетной бумаги.

Последним, по словам исполнителя, он не пользуется, так как у него есть биде. Лепс также отметил, что для комфортной жизни ему нужно 10-15 миллионов рублей в месяц.

Ранее он высказался о скандале вокруг певицы Слава, который разгорелся после её эмоционального срыва на концерте в Пензе.

Лидия Пономарева

