Лепс посчитал, что гречка стоит тысячу рублей
Певец Григорий Лепс в блиц-опросе телеведущего Георгия Иващенко признался, что плохо ориентируется в ценах на продукты. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
На вопрос о цене гречки артист предположил, что она может стоить 500 или 1000 рублей. Также он не смог назвать стоимость проезда в метро, парковки, десятка яиц, литра бензина и рулона туалетной бумаги.
Последним, по словам исполнителя, он не пользуется, так как у него есть биде. Лепс также отметил, что для комфортной жизни ему нужно 10-15 миллионов рублей в месяц.
