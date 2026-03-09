Лидер «Мумий Тролль» удвоил доходы в России

09 марта 2026, 10:55

SHOT: доходы Ильи Лагутенко за 2025 год в России выросли более чем вдвое

Илья Лагутенко (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков/Фотохост Конгресса молодых учёных)

Доходы лидера рок-группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко выросли более чем вдвое за 2025 год в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.