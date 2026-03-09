Лидер «Мумий Тролль» удвоил доходы в России
Доходы лидера рок-группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко выросли более чем вдвое за 2025 год в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
После отъезда из страны 57-летний певец сохранил в ней свой бизнес. Деятельность продолжает ООО «Лагуна» по продаже музыкальных записей. Компания постоянно наращивает доходы: в 2023-м они составили 7,7 млн рублей, в 2024-м — 15,3 миллиона. За 2025 год прибыль достигла 38,9 миллиона рублей.
Осенью артист также продлил право на товарный знак «Мумий Тролль» в Роспатенте. Теперь он будет владеть брендом до ноября 2035 года. В ведомстве отметили, что «приняли положительное решение, удовлетворив заявление музыканта».
В 2022 году группа заявила о приостановке концертной деятельности до разрешения конфликта на Украине. Несмотря на это обещание, участники неожиданно анонсировали тур по России, но позже отменили его по причинам, «независящим от организатора и артистов». А в марте 2025-го сообщалось, что «Мумий Тролль» больше не планирует выступать в российских городах.
