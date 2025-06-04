Аврора Киба намекнула на перенос свадьбы с Григорием Лепсом
19-летняя Аврора Киба дала понять, что не спешит со свадьбой
Возлюбленная Григория Лепса, популярная блогерша Аврора Киба, подогрела интерес поклонников к предстоящей свадьбе, намекнув, что торжество может состояться позже, чем ожидалось. В ходе общения с подписчиками в социальных сетях девушка дала понять, что пока не торопится узаконить отношения.
После недавнего сообщения о помолвке пары, которая регулярно появляется вместе на публичных мероприятиях, подписчики принялись гадать о причинах. Одни выражали надежду на скорую свадьбу, другие поддержали решение Кибы.
«Я бы тоже не спешила», – ответила одна из подписчиц, прокомментировав слова Кибы.
Поклонники внимательно следят за отношениями пары, ожидая новых намеков в социальных сетях. Ранее Киба признавалась, что ценит в отношениях с Лепсом личное пространство, а Лепс неоднократно называл ее своей судьбой.
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