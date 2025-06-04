Аврора Киба намекнула на перенос свадьбы с Григорием Лепсом

04 июня 2025, 17:45

19-летняя Аврора Киба дала понять, что не спешит со свадьбой

Аврора Киба ( Фото: Instagram* @avrorakiba )

Возлюбленная Григория Лепса, популярная блогерша Аврора Киба, подогрела интерес поклонников к предстоящей свадьбе, намекнув, что торжество может состояться позже, чем ожидалось. В ходе общения с подписчиками в социальных сетях девушка дала понять, что пока не торопится узаконить отношения.





После недавнего сообщения о помолвке пары, которая регулярно появляется вместе на публичных мероприятиях, подписчики принялись гадать о причинах. Одни выражали надежду на скорую свадьбу, другие поддержали решение Кибы.





«Я бы тоже не спешила», – ответила одна из подписчиц, прокомментировав слова Кибы.

