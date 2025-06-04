Джесси Джей о своем диагнозе: «Не хотела бы, чтобы все было по-другому»

04 июня 2025, 17:33

Певица Джесси Джей рассказала о своей борьбе с раком груди

Фото: Istock/Panupong Piewkleng

Британская певица Джесси Джей поделилась с поклонниками новостью о диагностированном у нее раке груди. Артистка призналась, что последние два месяца стали для нее периодом испытаний, но она намерена бороться с болезнью, сохраняя позитивный настрой.





В своем видеообращении Джесси Джей продемонстрировала открытость и силу духа, сказав:





«Твоей девушке просто нужны объятия. Даже если у нее теперь не такая большая грудь. Или это у меня так? Нет-нет. Я должна перестать шутить» — написала арстистка.

