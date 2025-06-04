Mash: недвижимость Земфиры* в Москве заняли коммунальщики, ее саму ищут приставы

04 июня 2025, 17:16

Земфира Рамазанова* (Фото: Instagram**/zemfiralive)

Певицу Земфиру* ищут приставы из-за долга по ЖКХ в три тысячи рублей. Как пишет Telegram-канал Mash, представители коммунальных служб заняли «тусовочный подвал» исполнительницы в Хорошевском районе города.