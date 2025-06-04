Mash: недвижимость Земфиры* в Москве заняли коммунальщики, ее саму ищут приставы
Певицу Земфиру* ищут приставы из-за долга по ЖКХ в три тысячи рублей. Как пишет Telegram-канал Mash, представители коммунальных служб заняли «тусовочный подвал» исполнительницы в Хорошевском районе города.
По данным журналистов, в 2023 году Земфира Рамазанова* отписала недвижимость Ренате Литвиновой на Фрунзенской. Согласно документации, у певицы осталась нежилая собственность на 5-й Магистральной улице. Она использовала ее в качестве студии, где записывала песни и сидела с друзьями.
Коммунальщики сделали там столярный цех, но Земфире* все равно приходят счета. Известно, что звезда сейчас проживает в квартире Литвиновой в Париже.
Земфира* критиковала спецоперацию на Украине, и пыталась обжаловать свой статус иноагента.
*Признана иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
Читайте также: