Mash: недвижимость Земфиры* в Москве заняли коммунальщики, ее саму ищут приставы

Земфира Рамазанова* (Фото: Instagram**/zemfiralive)

Певицу Земфиру* ищут приставы из-за долга по ЖКХ в три тысячи рублей. Как пишет Telegram-канал Mash, представители коммунальных служб заняли «тусовочный подвал» исполнительницы в Хорошевском районе города.



По данным журналистов, в 2023 году Земфира Рамазанова* отписала недвижимость Ренате Литвиновой на Фрунзенской. Согласно документации, у певицы осталась нежилая собственность на 5-й Магистральной улице. Она использовала ее в качестве студии, где записывала песни и сидела с друзьями.

Коммунальщики сделали там столярный цех, но Земфире* все равно приходят счета. Известно, что звезда сейчас проживает в квартире Литвиновой в Париже.

Земфира* критиковала спецоперацию на Украине, и пыталась обжаловать свой статус иноагента.

*Признана иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ

Никита Кротов

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