Аврора Киба недовольна статусом «невеста Григория Лепса»

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
Об Авроре Кибе публика узнала, когда её заметили рядом с Григорием Лепсом. Пока 19-летнюю невесту артиста не воспринимают отдельно от него.
Студентка лондонского колледжа моды в личном блоге высказалась о внезапно обрушившейся на неё популярности.
Ранее молодая невеста Лепса высказалась об интрижках певца.
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*запрещён в РФ
«Она пыталась быть луной, она пыталась быть солнцем, она пыталась быть Авророй Кибой, но она всё равно "невеста Григория Лепса"», – пожаловалась Киба.Сейчас Аврора активно общается как с журналистами, так и с подписчиками, с которыми обсуждает разные темы, в том числе и откровенные.
Ранее молодая невеста Лепса высказалась об интрижках певца.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова