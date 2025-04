Аврора Киба недовольна статусом «невеста Григория Лепса»

Дочь словенского водителя





Знакомство с Трампом

Мелания Трамп с сыном Бэрроном (Фото: Instagram*@ melaniatrump)

Скандалы в браке

Мелания и Дональд Трамп (Фото: Instagram*@ melaniatrump)



«Я мать и первая леди. Есть огромное количество более важных проблем, о которых я должна думать и которые я должна решать. У нас всё хорошо... Я очень сильная женщина, я знаю, каковы мои приоритеты», — говорила Мелания в одном из интервью.



Смена имиджа

Мелания Трамп (Фото: Instagram*@ melaniatrump)

Ее называют самой необычной первой леди США, при этом общественность говорит, что с мужем у нее не самые лучшие отношения. Подробнее о жизни супруги президента одной из влиятельнейших стран мира читайте в материалеМелания Кнавс появилась на свет в словенском городе Севница 26 апреля 1970 года. Ее отец Виктор Кнавс работал водителем в местной администрации, мама Амалия Кнавс работала модельером на текстильной фабрике Jutranjka. Маленькая Мелания рано вышла на подиум, уже в пять лет она со старшей сестрой участвовала в показах от швейной фабрики, на которой работала мать.С ранних лет Мелания проявляла интерес к моде и начала создавать одежду своими руками. Чувство стиля и видение красивого передалось девочки от матери. По завершении обучения в средней школе Мелания приняла решение продолжить учёбу на архитектурно-дизайнерском факультете Люблянского университета.Там она познакомилась с фотографом Стане Ерко, который сразу же оценил внешние данные девушки и уговорил ее поработать фотомоделью. После она участвовала в показах в Раденцах и даже в Белграде, а спустя время отправилась покорять Милан и Париж.В 1992 году она подписала договор с модельным агентством Riccardo Gay в Милане и стала финалисткой конкурса красоты Look of the Year. Популярность Мелании началась с её работы с британским журналом GQ, для которого она снялась в откровенной фотосессии. Её фотография украсила обложку январского выпуска 2000 года. Впоследствии она также сотрудничала с такими изданиями, как Harper’s Bazaar, Glamour, Vanity Fair, Elle и Vogue. После того как Мелания завоевала популярность в Европе, она решила продолжить свою карьеру в США.Знакомство 28-летней модели и миллиардера произошло в 1998 году на одной из вечеринок Нью-Йоркской недели моды в Kit Kat Club. На том светском мероприятии 52-летний Дональд Трамп был в сопровождении Селины Милдефарт, хотя на тот момент он всё ещё был женат на Марле Мейплз.Дональд был очарован красотой Мелании и, забыв про спутницу, попросил телефон у модели. Мелания Кнавс в тот вечер отказалась сообщать свои контакты бизнесмену, но его визитку взяла. Спустя неделю она сама позвонила будущему президенту и согласилась пойти с ним на свидание.С того момента карьера Мелании резко пошла вверх. Ее фотографии стали печатать на обложках самого популярного глянца: Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style Weddings, New York Magazine, Avenue, Allure, и снялась вместе с Дональдом в фильме Бена Стиллера «Образцовый самец».После длительного романа 22 января 2005 года Мелания стала законной супругой Дональда Трампа. Свадебное торжество было названо самым дорогим за всю историю свадеб. В 2006 году у пары родился сын — Бэррон.Дональда Трампа неоднократно обвиняли в том, что он проявлял интерес к другим женщинам, будучи женатым на Мелании. В 2018 году стало известно, что в 2006 году у Трампа была интимная связь с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В судебном процессе даже было установлено, что Трамп виновен в том, что он платил девушке за молчание об отношениях с ним, используя средства, предназначенные для финансирования его предвыборной кампании. Мелания предпочла не комментировать эту ситуацию публично.В 2017 году общественность была взбудоражена скандалом в семье, когда Мелания отказалась взять за руку своего мужа. А в 2020 году появились слухи о том, что брак может быть расторгнут из-за предполагаемой неверности Трампа, что вызвало ещё больший интерес к этой теме.Однако Мелания Трамп всегда с достоинством относилась к газетным заголовкам и обвинениям супруга в неверности. В одном из интервью она сообщила, что измены мужа не занимают её внимание. По словам первой леди, в их отношениях с Дональдом всё в полном порядке, а разговоры в СМИ — простые домыслы.Став первой леди, Мелания Трамп нередко попадала в скандалы из-за выбора нарядов на публичные мероприятия. В 2018 году Мелания посетила детский дом в отдалённом районе Техаса. И всё бы ничего, если бы на её спине не было написано: «Мне действительно всё равно. А тебе?». Дональд Трамп попытался объяснить, что это было адресовано журналистам, а не детям, но журналистов уже было не угомонить, на супругу президента обрушился шквал критики.В конце того же года во время сафари в Кении Мелания надела пробковый шлем. В этом государстве она побывала в детском доме и национальном парке. В XIX веке в Африке и на Ближнем Востоке европейские исследователи и имперские чиновники носили пробковые шлемы, которые были частью колониального стиля. Позже такие шлемы стали популярны среди европейских солдат. В Африке пробковые шлемы стали символом колониального рабства. Публика долго обсуждала посыл этого атрибута в наряде первой леди.Были обсуждения и слишком дорогих нарядов бывшей модели. Многие помнят яркое и вызывающе роскошное летнее пальто Dolce & Gabbana, в котором Мелания Трамп появилась на саммите G7 в Италии в 2017 году. Стоимость этого пальто, составившая 51 500 долларов, вызвала негодование общественности.После вступления Дональда Трампа на второй президентский срок стиль одежды его спутницы заметно изменился. Женственные яркие образы сменились на классические мужские костюмы. Специалисты по связям с общественностью в команде Трампа стремятся укрепить образ Мелании как женщины с богатым опытом и мудростью, способной оказывать влияние на общественное мнение.Её новый стиль — это уже не эпатаж, а элегантная классика, напоминающая стиль Кейт Миддлтон. Задача — представить Меланию как более серьёзную и авторитетную личность. 