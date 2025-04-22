«У Григория действительно проблемы»: молодая невеста Лепса ответила на вопрос об интимной жизни с певцом

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
Молодая невеста Григория Лепса откровенно высказалась о личном. 19-летняя Аврора Киба с юмором ответила на неудобные вопросы о романе с певцом.
Народный артист России представил возлюбленную как невесту в июне прошлого года. Публика была шокирована, поскольку девушка годится во внучки 62-летнему музыканту.
Кибу регулярно упрекают за роман с Лепсом и обвиняют в корыстных побуждениях. Многие считают, что у звезды и юной девушки отношения по контракту. Недавно ей снова написали об этом в соцсетях.
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*запрещён в РФ
Кибу регулярно упрекают за роман с Лепсом и обвиняют в корыстных побуждениях. Многие считают, что у звезды и юной девушки отношения по контракту. Недавно ей снова написали об этом в соцсетях.
«Подождите, я за год так и не разобралась, кто кому платит-то в итоге?», – посмеялась в ответ Киба.Также Аврора ответила на более деликатные вопросы интересующихся подписчиков. Её спросили: «Вам противно иметь кекс с дедом?», заменив слово «секс» на «кекс».
«Вы знаете, насколько я знаю – у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот как-то не пошло дело. Наверное, всё-таки его кексы пробовать не стоит, согласна...Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз всё хорошо, меня абсолютно это не беспокоит!», – с юмором ответила на грубость возлюбленная Лепса.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова