«Не хочу учиться — хочу жениться»: как живет и чем занимается 19-летняя возлюбленная Григория Лепса

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)
19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба заявила, что хочет переехать в Москву, выйти замуж и родить ребёнка. В самом центре громкой истории — звезда шоу-бизнеса, дорогие украшения и разговоры о будущем ребёнке. «Радио 1» расскажет, кто такая Аврора, как развивались её отношения с Лепсом и к чему всё идёт.
Кто такая Аврора Киба?
Юная избранница Григория Лепса, Аврора Киба, в день своего 19-летия неожиданно сделала публичное заявление: задувая свечу на праздничном торте, она сказала маме: «Внучку тебе, мам!». Так начался новый виток обсуждений в СМИ, а сам Лепс вскоре прокомментировал это, сообщив, что не против стать отцом снова — более того, он хочет ещё троих детей.
Аврора родилась в обеспеченной и влиятельной семье. Её отец — бизнесмен Илья Беляков, а мать — предпринимательница и светская львица Татьяна Палилова. С раннего детства девушка была окружена комфортом и роскошью: занималась балетом, увлекалась конным спортом (правда, позже отказалась от него из-за риска для здоровья), много путешествовала. Её любимые страны — Великобритания, Франция, Италия и Турция.
Образование и карьера: мода, Лондон и музыкальные амбиции
Аврора окончила московскую школу №19, где училась по международной программе. Затем поступила в Лондонский колледж моды (UAL), выбрав направление дизайна одежды — по её словам, именно это направление ближе всего к её творческой натуре.
Помимо моды, девушка пробует себя в музыке. Под псевдонимом Avri она недавно выпустила трек «Пьяная дура», который стал популярным среди российской молодёжи.
Аврора Киба (Instagram* @avrorakiba)
Семья и слухи о финансовых проблемах
Семья Кибы — далеко не из простых. Помимо московской недвижимости, у них есть дом в итальянском Форте-деи-Марми, где, как утверждают источники, живёт и сам Григорий Лепс. У Авроры есть младший брат Матвей. Однако в последние годы в СМИ начали появляться сведения о финансовых трудностях семьи. Упоминаются судебные дела, в которых Татьяна и Илья проиграли значительные суммы. Ходят слухи о возможном разорении.
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Несмотря на это, Аврора не раз подчёркивала, что финансово независима и не зависит от родителей.
Как начался роман Авроры Кибы и Григория Лепса?
О романе Авроры и Лепса заговорили в июне 2024 года. Пара вместе появилась сначала на Петербургском международном экономическом форуме, затем — на премии «Муз-ТВ». На вопрос журналистов о свадьбе Лепс ответил сдержанно: «Она пока думает». Однако вскоре в соцсетях Авроры появился статус: «Не хочу учиться — хочу жениться», а также размышления о том, какой она видит свою свадьбу.
Немного позже в соцсетях Авроры появилось фото коробочки от ювелирного бренда Graff. СМИ предположили, что внутри — обручальное кольцо, стоимостью около 1,5 миллиона рублей.
«Но поспешу хейтеров всех мастей глубочайше разочаровать. Я вовсе не мимолетная интрижка, я сильное и полноценное чувство, — парирует Аврора. — Абсолютно ни в чем не нуждаюсь, и во своим женихом намерена в горе и радости всегда вместе быть. Ничьей помощи мне не надо, сама в жизни всего добьюсь», — отметила возлюбленная певца.
Сам Лепс, к слову, признался, что скучает по Авроре и часто зовёт её в Москву из Лондона, оплачивая ей дорогие билеты. Это не мешает ему оставаться одним из самых востребованных исполнителей на корпоративах, наравне с Николаем Басковым.
Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)
Косметические процедуры и «новый носик»
Несмотря на юный возраст, Аврора — активная поклонница косметологических процедур. Её внешность заметно изменилась: губы стали объёмнее, скулы — выразительнее. Девушка также делала инъекции ботокса. При этом она утверждает, что не меняла форму носа кардинально.
«Я форму носа не меняла, просто лёгкую горбинку убрала. Уже через десять дней была с новым носиком — таким, о котором мечтала с детства», — поделилась она.
Когда свадьба?
Точная дата свадьбы пока неизвестна, но, по информации СМИ, торжество запланировано на 2025 год. Если всё пройдёт по плану, Аврора Киба станет третьей женой Григория Лепса.
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Дайана Хусинова