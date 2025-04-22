Молодая невеста Лепса высказалась об интрижках певца матерой цитатой Айзы

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
Молодая невеста Григория Лепса прокомментировала интрижки певца матёрой цитатой блогера Айзы-Лилуны Ай. 19-летняя Аврора Киба вышла на связь с подписчиками.
Один из фанатов поинтересовался у девушки, о какой свадьбе она мечтала в детстве. Аврора дала понять, что не задумывалась об этом.
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«Я очень люблю отмечать юбилеи, дни рождения, но вот как-то к свадьбам я спокойно отношусь. Может, потому что с этим пока не сталкивалась – не знаю! Но, если и делать, то только свадьбу года!», – написала в ответ модель.Также Кибу попросили ответить на вопрос, правда ли она состоит в отношениях с Лепсом.
«Нет, я в приколе», – с юмором ответила возлюбленная певца, прикрепив их совместное романтичное фото.Кроме того, поклонники посчитали интересным узнать у Авроры, как она относится к прошлому Лепса и его интрижкам с моделям. В качества ответа Киба опубликовала архивное видео Айзы.
«Я снова жена Гуфа. Нет, ещё не жена, но баба Гуфа. У него девушка была, но мне по фигу на его девушку», – говорила как-то Айза.Читайте также:
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Анастасия Чинкова