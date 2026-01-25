Аврора Киба объявила о разрыве с Григорием Лепсом

25 января 2026, 18:03

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

Аврора Киба объявила о разрыве с певцом Григорием Лепсом. Об этом девушка написала в личном блоге.





Киба разместила в соцсети черно-белое фото. Аврора сообщила, что их отношения завершаются с чувством признательности и взаимного уважения.





«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — написала девушка.