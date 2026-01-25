Аврора Киба объявила о разрыве с Григорием Лепсом
Аврора Киба объявила о разрыве с певцом Григорием Лепсом. Об этом девушка написала в личном блоге.
Киба разместила в соцсети черно-белое фото. Аврора сообщила, что их отношения завершаются с чувством признательности и взаимного уважения.
«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — написала девушка.
Свадебное торжество, которого ждали многие, так и не состоялось. Григорий Лепс пока не даёт никаких пояснений по этому поводу.