Суд рассмотрит иск охранника к певцу Филиппу Киркорову

25 января 2026, 17:57

Иск охранника к Киркорову о компенсации за травму рассмотрят 6 февраля

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Красногорский суд Московской области в феврале начнет рассматривать по существу иск охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью. Об этом свидетельствуют материалы суда, передает РИА Новости.