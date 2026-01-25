Суд рассмотрит иск охранника к певцу Филиппу Киркорову
Красногорский суд Московской области в феврале начнет рассматривать по существу иск охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью. Об этом свидетельствуют материалы суда, передает РИА Новости.
Судебное разбирательство по делу назначено на 6 февраля 2026 года. В 2023 году пресса распространила информацию о том, что во время выступления Ани Лорак в концертном зале «Крокус Сити Холл» Филипп Киркоров грубо толкнул охранника Короткого, что привело к травме последнего.
Адвокат певца Александр Добровинский заявил, что инцидент был быстро урегулирован. По словам правозащитника, охранник подал заявление, к Киркорову приходил следователь, и все вопросы удалось решить мирным путем. В октябре 2025 года в суд поступил иск о компенсации морального вреда, причиненного здоровью Короткого.
Читайте также: