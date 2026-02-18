«Пускай все спрашивают»: Глюкоза рассказала о реакции мужа на её смелый образ

18 февраля 2026, 22:44

Александр Чистяков рассказал, что ему нравится новая Глюкоза

Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) поделилась в шоу «Что о тебе подумают?», как её супруг Александр Чистяков реагирует на её эксперименты со стилем.