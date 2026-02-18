«Пускай все спрашивают»: Глюкоза рассказала о реакции мужа на её смелый образ
Александр Чистяков рассказал, что ему нравится новая Глюкоза
Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) поделилась в шоу «Что о тебе подумают?», как её супруг Александр Чистяков реагирует на её эксперименты со стилем.
По словам артистки, муж с интересом относится к её переменам и даже поддерживает самые смелые образы.
Певица отметила, что постоянные изменения добавляют новизны в их отношения. Перед одним из мероприятий она решила выбрать авангардный наряд и спросила у Александра Чистякова, не слишком ли это смело. В ответ супруг поддержал её и посоветовал не сомневаться в себе.
