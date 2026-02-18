Нюша и Влад Ханецкий: интернет обсуждает почти год отношений певицы и диджея
Похоже, сердце Нюши уже не свободно. В Сети обсуждают, что певица почти год встречается с 34-летним диджеем Влад Ханецкий, известным под псевдонимом Khaney — музыкантом из команды Artik & Asti и бывшим ударником коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Поклонники заметили совпадения в геолокациях, отпускных кадрах из Франции и Испании, и предположили, что пара познакомилась весной в Дубае. С тех пор, по слухам, они практически не расстаются.
Влад Ханецкий успел пройти «смотрины» у родителей и друзей Нюши и даже побывал на её дне рождения. Певица сама опубликовала фото с бойфрендом — вместе с отцом и сестрой, однако тогда этот кадр почти никто не заметил.
