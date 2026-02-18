Нюша и Влад Ханецкий: интернет обсуждает почти год отношений певицы и диджея

18 февраля 2026, 22:33

В Сети ходят слухи о романе Нюши с Владом Ханецким

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Похоже, сердце Нюши уже не свободно. В Сети обсуждают, что певица почти год встречается с 34-летним диджеем Влад Ханецкий, известным под псевдонимом Khaney — музыкантом из команды Artik & Asti и бывшим ударником коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».