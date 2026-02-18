Достижения.рф

У Николь Кидман появился новый поклонник из мира большого бизнеса

Миллионер Пол Салем проявляет интерес к Николь Кидман
Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

58-летняя Николь Кидман оказалась в центре внимания состоятельного поклонника. По информации TMZ, интерес к обладательнице премии «Оскар» проявляет долларовый миллионер Пол Салем.



Он занимает пост председателя правления MGM Resorts International. По данным источников издания, между бизнесменом и актрисой только начинают формироваться возможные романтические отношения. При этом официально парой они не являются, и даже личного общения тет-а-тет у них пока не было — Салем и Кидман встречались лишь в компании общих друзей.

Инсайдеры утверждают, что Пол Салем не скрывает своей заинтересованности в актрисе и открыто говорит о симпатии в кругу близких.

На протяжении почти трёх десятилетий бизнесмен занимал руководящие должности в инвестиционной компании Providence Equity. Кроме того, он является одним из владельцев бейсбольной команды низшей лиги Worcester Red Sox.

