У Николь Кидман появился новый поклонник из мира большого бизнеса
58-летняя Николь Кидман оказалась в центре внимания состоятельного поклонника. По информации TMZ, интерес к обладательнице премии «Оскар» проявляет долларовый миллионер Пол Салем.
Он занимает пост председателя правления MGM Resorts International. По данным источников издания, между бизнесменом и актрисой только начинают формироваться возможные романтические отношения. При этом официально парой они не являются, и даже личного общения тет-а-тет у них пока не было — Салем и Кидман встречались лишь в компании общих друзей.
Инсайдеры утверждают, что Пол Салем не скрывает своей заинтересованности в актрисе и открыто говорит о симпатии в кругу близких.
На протяжении почти трёх десятилетий бизнесмен занимал руководящие должности в инвестиционной компании Providence Equity. Кроме того, он является одним из владельцев бейсбольной команды низшей лиги Worcester Red Sox.
