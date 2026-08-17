«Понимала, что сдаюсь»: Анна Седокова рассказала о поддержке Влада Череватого

17 августа 2026, 20:23

Седокова призналась, что хочет обратиться к Череватому за личной помощью

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова рассказала в соцсетях о поддержке Влада Череватого и призналась, что его слова помогли ей в непростой момент.





По словам певицы, во время съёмок реалити-шоу Влад предлагал ей помощь как экстрасенс, однако тогда Анна отказалась. Сейчас же Седокова изменила своё решение и планирует обратиться к нему уже за личной помощью. Артистка также поблагодарила Влада за поддержку и отметила, что его слова оказались для неё особенно важными.





«Я хочу, чтобы эти слова Влада услышала каждая девочка. И парни тоже. Мы все примеры. Для близких, для друзей, для подписчиков, даже если их не очень много», — рассказала Анна.

«Я рассказывала, что в этот день я хотела уйти. Я понимала, что сдаюсь. А потом услышала эти слова», — поделилась певица.