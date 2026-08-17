Комментарий Роналду под постом Месси стал самым залайканным в истории Instagram*
Криштиану Роналду оставил слова поддержки Лионелю Месси после смерти его отца — и комментарий португальца установил новый рекорд по количеству лайков в Instagram*. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
На данный момент публикация собрала уже 6,7 млн отметок «нравится», обойдя предыдущий рекорд самого Роналду.
До этого самым популярным комментарием футболиста считались его слова под постом Килиана Мбаппе о переходе в мадридский «Реал». Тогда комментарий набрал около 6,1 млн лайков.
Теперь Роналду снова оказался на вершине — на этот раз благодаря короткому, но очень личному жесту поддержки в адрес своего давнего футбольного соперника. Впрочем, за пределами противостояния на поле у двух легенд нашлось место и для человеческой поддержки.
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