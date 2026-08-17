Комментарий Роналду под постом Месси стал самым залайканным в истории Instagram*

17 августа 2026, 20:35

Комментарий Роналду под публикацией Месси с отцом набрал 6,7 млн лайков

Криштиану Роналду (Фото: Instagram* / @cristiano)

Криштиану Роналду оставил слова поддержки Лионелю Месси после смерти его отца — и комментарий португальца установил новый рекорд по количеству лайков в Instagram*. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».