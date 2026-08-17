«Поклонник Гитлера»: глава «Лиги безопасного интернета» выступила против концертов Уэста
Екатерина Мизулина раскритиковала приезд Канье Уэста в Россию
Екатерина Мизулина негативно отреагировала на предстоящий визит Канье Уэста в Россию. Рэпер должен выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Об этом сообщает StarHit.
В своём комментарии Мизулина напомнила о скандальных высказываниях и действиях артиста, связанных с нацистской тематикой.
«Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде», — написала она.Приезд американского музыканта в Россию вызвал неоднозначную реакцию ещё до самих концертов. Одни поклонники ждут выступлений, которые уже называют крупным музыкальным событием, другие выступают резко против визита рэпера.