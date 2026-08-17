«Поклонник Гитлера»: глава «Лиги безопасного интернета» выступила против концертов Уэста

17 августа 2026, 18:45

Екатерина Мизулина раскритиковала приезд Канье Уэста в Россию

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram / @ekaterina_mizulina)

Екатерина Мизулина негативно отреагировала на предстоящий визит Канье Уэста в Россию. Рэпер должен выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Об этом сообщает StarHit.





В своём комментарии Мизулина напомнила о скандальных высказываниях и действиях артиста, связанных с нацистской тематикой.





«Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде», — написала она.