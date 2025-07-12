Аврора Киба пожаловалась на хейтеров вместе с Марьям Тилляевой
На хейтеров в соцсетях пожаловались молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба и внучка бывшего президента Узбекистана Марьям Тилляева.
Отмечено, что давление юзеров связано с возрастом возлюбленных девушек. Марьям выложила снимок со своим парнем Арно в соцсетях, написав: «как пишут хейтеры: мама и сын». Аврора Киба лаконично ответила на это: «как нам пишут хейтеры: внучка и дед».
Григорий Лепс предложил Авроре руку и сердце примерно год назад. Свадьба планировалась на этот год, но исполнитель хита «Рюмка водки на столе» перенес торжество из-за нехватки средств. По сообщениям СМИ, шоумен почти все вложил в новый бизнес.
*Запрещен в РФ
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