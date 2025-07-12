«Нарциссихи обе»: Айза назвала Ларису Долину и Розу Сябитову деструктивными женщинами
Айза отказалась понимать «нарциссих» Сябитову и Долину
Айза-Лилуна Ай резко раскритиковала певицу Ларису Долину и телеведущую Розу Сябитову. Блогер подчеркнула, что никогда не сможет понять их деструктивное поведение.
В личном блоге бывшая жена рэпера Гуфа опубликовала ролик с участием главной свахи страны Сябитовой. Под ним она назвала телезвезду «нарциссихой», добавив, что также не может понять поведение Долиной.
«Две деструктивные женщины нашего шоу-бизнеса, которых я просто не могу и не хочу понимать. Это Роза Сабитова и Лариса Долина. Нарциссихи обе», – написала Айза.Ранее блогер осудила и вторую ведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву за сотрудничество с бизнесменом, который оставил сотни человек без жилья.