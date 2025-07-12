Певица Слава показала новую роскошную сумку за 5,6 млн руб.
Эксклюзивной сумкой Hermès Birkin, чья стоимость составляет 5,6 миллиона рублей, похвасталась в соцсетях певица Слава (Анастасия Сланевская). Кадры опубликовал «Звездач».
Пока неясно, подарили женщине дорогой аксессуар или она пополнила свою коллекцию самостоятельно. Недавно исполнительница хвасталась дорогостоящим презентом от бизнесмена Анатолия Данилицкого, поэтому теперь фанаты гадают о возможном новом подарке от него.
Бизнесмен преподнес звезде фильма «Параграф 78» колечко с изумрудом, обрамленным бриллиантами. Стоимость украшения исполнительница хита «В небо» не называла, но журналисты уверены, что бюджет соответствует сногсшибательному подарку.
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