Аврора Киба заявила о готовности «удивить» после Лепса
Аврора Киба рассказала о планах на будущее после расставания с Григорием Лепсом
Модель Аврора Киба высказалась о своих планах после расставания с певцом Григорием Лепсом. Она опубликовала размышления в личном блоге спустя неделю после объявления о прекращении отношений.
В своём посте Киба рассуждает о жизненных переменах и несбывшихся ожиданиях. Она с иронией отметила, что к её возрасту многие «классические» сценарии не реализовались. Девушка добавила, что это её бодрит и открывает новые возможности.
«А когда менять жизнь, если не в 20? Замуж так и не вышла, жить в Лондон так и не уехала — дальше придётся удивлять чем-то более интересным...» — написала Аврора.До отношений с Лепсом Аврора Киба была известна ограниченному кругу лиц. Она пробовала строить музыкальную карьеру, но не получила широкого признания. Отношения с артистом привлекли к ней внимание медиа, однако Киба неоднократно заявляла, что не хочет, чтобы её воспринимали только как «чью-то невесту».