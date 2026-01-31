Аврора Киба заявила о готовности «удивить» после Лепса

31 января 2026, 16:28

Аврора Киба рассказала о планах на будущее после расставания с Григорием Лепсом

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Модель Аврора Киба высказалась о своих планах после расставания с певцом Григорием Лепсом. Она опубликовала размышления в личном блоге спустя неделю после объявления о прекращении отношений.





В своём посте Киба рассуждает о жизненных переменах и несбывшихся ожиданиях. Она с иронией отметила, что к её возрасту многие «классические» сценарии не реализовались. Девушка добавила, что это её бодрит и открывает новые возможности.

«А когда менять жизнь, если не в 20? Замуж так и не вышла, жить в Лондон так и не уехала — дальше придётся удивлять чем-то более интересным...» — написала Аврора.