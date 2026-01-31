Виктор Дробыш раскритиковал авторов, которые «видят песни во сне»

31 января 2026, 12:37

Продюсер Виктор Дробыш назвал истории о песнях из сна творческим пиаром

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказал мнение об эзотерике в творчестве.





В беседе с Общественной Службой Новостей Дробыш заявил, что не верит в магию, вещие сны и истории о том, что песни рождаются во сне.



Он подчеркнул, что создание песни — это сложный творческий процесс, где важны все элементы: фабула, композиция, сюжет, мелодия, текст и концовка. По его словам, вдохновение может стать началом работы, но готовое произведение не может просто присниться.

«Это бред, и с таким запросом как раз работают всякие бабки в деревнях, а не музыканты. Не верю я в такие эзотерические бредни, потому что для написания успешной композиции нужно быть в трезвом уме, а не в состоянии транса или сна», — уточнил композитор.