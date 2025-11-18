«В баню ходим с детьми»: Анна Хилькевич раскрыла, как подружилась семьями с Анной Ищук
Анна Хилькевич рассказала о крепкой дружбе с семьёй блогера Анны Ищук
Анна Хилькевич поделилась, что она и блогер Анна Ищук тесно общаются не только сами, но и целыми семьями. Об этом сообщает Super.
Актриса призналась, что их сблизили общие ценности и одинаковый взгляд на воспитание детей.
«С ребятами с удовольствием — в любые испытания, любые авантюры. Моя и Анина семья, мы вот так вот сошлись именно на теме семьи, семейных традиций, детей. В баню ходим, например, мы со своими детьми», — рассказала звезда «Универа» на премьере семейного реалити-шоу Ани Ищук и Димаса Блога «F.A.M.».Напомним, Анна Хилькевич замужем за Артуром Волковым с 2015 года. Сейчас пара воспитывает троих дочерей — в третий раз актриса стала мамой в сентябре 2024 года.