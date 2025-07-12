Автор хита «Ах, какая женщина!» Татьяна Назарова пожаловалась на мизерную пенсию

12 июля 2025, 19:35

Поэтесса Татьяна Назарова рассказала, что получает пенсию 10 500 рублей

Фото: iStock/mars58

Поэтесса Татьяна Назарова, написавшая около 300 хитов для звезд российской эстрады, пожаловалась на мизерную пенсию. В эфире шоу «Привет, Андрей!» она призналась, что размер выплаты составляет 10 500 рублей.