Автор хита «Ах, какая женщина!» Татьяна Назарова пожаловалась на мизерную пенсию
Поэтесса Татьяна Назарова, написавшая около 300 хитов для звезд российской эстрады, пожаловалась на мизерную пенсию. В эфире шоу «Привет, Андрей!» она призналась, что размер выплаты составляет 10 500 рублей.
Несмотря на то, что ее песни исполняли Алла Пугачева, Николай Басков, Ирина Аллегрова и другие топ-артисты, творчество не принесло ей финансовой стабильности. Женщина была вынуждена взять кредит на 300 тысяч рублей, чтобы построить дом на месте материнской дачи.
Сейчас автор хита «Ах, какая женщина!» находится вдали от шоу-бизнеса, ухаживает за пожилой матерью и спасает бездомных животных. Она содержит семь собак, вдвое больше кошек, а также кур и пчел. На подопечных, по ее словам, уходит около 20 тысяч рублей в месяц.
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