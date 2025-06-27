Юру Борисова пригласили стать членом Американской киноакадемии
Российский актер Юра Борисов получил престижное приглашение стать членом Американской киноакадемии, как сообщает Variety. Борисов актер оказался в компании таких звезд, как Джейсон Момоа и Ариана Гранде.
Напомним, что в этом году фильм режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором сыграл Борисов, выиграл премию «Оскар». Актёр РФ также номинировался как исполнитель Лучшей мужской роли второго плана.
Позже, в апреле, стало известно, что Юра подписал контакт с United Talent Agency (UTA) – одной из трёх крупнейших агентских компаний Голливуда.
Теперь же оказалось, что Борисов вошел в список 533 кинодеятелей, приглашенных в Американскую академию кинематографических искусств и наук в 2025 году. Среди новых членов — актеры, режиссеры, продюсеры, художники по костюмам и монтажеры. Приглашения также получили Джейсон Момоа, Эндрю Скотт, Себастьян Стэн, Ариана Гранде и Киран Калкин.
Почти сотня приглашенных ранее номинировалась на «Оскар», а 26 — его лауреаты.
Для Борисова это приглашение можно считать очередной вехой в его карьере, подтверждающей талант актера на международной арене.
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