Автор песен Пугачевой разрешил Ольге Бузовой исполнять его композиции

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
Поэт-песенник Александр Шаганов, писавший песни для Аллы Пугачевой и Софии Ротару, не будет против, если Ольга Бузова решит исполнить его композиции.
«Слышал, некоторые критикуют. Надо послушать. Но мне вообще нравятся люди с активной позицией, а Ольга Бузова такая. Вообще иногда общество предъявляет повышенные требования к артистам. А ведь эстрада — легкий жанр», — отметил Шаганов в беседе с NEWS.ru.
Он уточнил, что есть разные аудитории. Кто-то любит оперу, а кто-то предпочитает веселиться у бассейна под легкие песни.
Шаганов пояснил, что Бузова сейчас пользуется популярностью и это происходит не просто так. По его словам, звезда обладает неким феноменом, и добавил, что не будет против, если Бузова решит петь его песни.
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Элина Позднякова