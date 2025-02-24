«Даже не могу вспомнить»: стало известно, кто решил затмить Ольгу Бузову

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)
Певица Betsy, она же Светлана Чертищева, хочет затмить собой звезду телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову. Исполнительница отметила, что даже не помнит композиций бывшей девушки Романа Третьякова.
«Честно, я не знаю, что поет Бузова. Я вроде слышала ее песни, но не помню, потому что она была популярна, наверное, в 2021-м. Сейчас я даже не могу вспомнить ее песни», — поделилась Betsy в беседе с News.ru.Светлана Чертищева стала популярной после того, как ее песня «Сигма бой» «выстрелила» в мировом чарте Billboard. Композицию написал отец Чертищевой Михаил вместе с Серафимом Сидориным, известным как рок-исполнитель Мукка.
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