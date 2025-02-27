«Я всегда очень долго переживаю, потому что любила»: Ольга Бузова рассказала о том, как страдала по бывшим

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова пережила два болезненных расставания. Футболист Дмитрий Тарасов не просто объявил о разводе, но и выгнал из дома, забрав подарки. А шоумен Дава (Давид Манукян), по словам певицы, поднимал на нее руку. Об этом ведущая рассказала в интервью шоу «Восточный экспресс» на радио «Восток FM».
Каждое расставание проходило для Бузовой крайне болезненно. Певица впадала в депрессию, но со временем ей удавалось восстановить силы и превращать боль в толчок для карьеры. По ее словам, разрыв «надо перестрадать».
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«Невозможно без этого. Если ты не проживешь свою боль, не проплачешь, не проговоришь, не объяснишь у тебя это будет всплывать из отношений в отношения. Я всегда очень долго переживаю, потому что я любила и это нормально — переживать после расставания. Я настрадалась, наплакалась, наревелась», — пояснила телеведущая.
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Екатерина Коршунова