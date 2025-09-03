Ая из «Города 312» рассказала, как боролась за жизнь после тяжёлого инсульта

03 сентября 2025, 20:45

Солистка «Города 312» Ая призналась, что перенесла обширный инсульт

Ая (Фото: Instagram* / @aya312.ru)

Солистка группы «Город 312» исчезла с радаров публики два года назад. Тогда близкие и коллеги уверяли, что артистка проходит восстановление после тяжёлого коронавируса. Однако, как выяснилось позже, всё оказалось куда серьёзнее — жизнь певицы висела на волоске.