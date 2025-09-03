Ая из «Города 312» рассказала, как боролась за жизнь после тяжёлого инсульта
Солистка группы «Город 312» исчезла с радаров публики два года назад. Тогда близкие и коллеги уверяли, что артистка проходит восстановление после тяжёлого коронавируса. Однако, как выяснилось позже, всё оказалось куда серьёзнее — жизнь певицы висела на волоске.
Светлана Назаренко, известная под сценическим псевдонимом Ая, рассказала, что переболела COVID-19 четыре раза. Последний случай сопровождался поражением 25% лёгких и потерей обоняния. По её словам, вирус сильно повлиял на состояние организма — нарушил свёртываемость крови, ударил по сосудам и суставам.
Артистка подчеркнула, что всегда была выносливой и даже с температурой выходила на сцену, но больше всего в тот момент её пугала возможность потерять голос.
Несмотря на ухудшение самочувствия, певица продолжала работать и ездить на гастроли. В день, когда случился инсульт, у неё неожиданно пошла кровь из носа прямо перед выходом на сцену. После концерта Светлана ощутила сильную головную боль. Позже дома её супруг заметил, что с ней что-то не так.
Медики срочно госпитализировали певицу. Несколько дней врачи боролись за её жизнь. Инсульт привёл к частичному параличу — у Светланы оказалась обездвижена левая сторона тела, начались сложности с речью и координацией. В первое время она даже не могла самостоятельно ходить.
Сегодня певица постепенно возвращается к активной жизни, но путь к восстановлению оказался долгим и непростым.
