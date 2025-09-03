«Принимаю себя альбиносом»: Катя Гордон высказалась о своей внешности и макияже

03 сентября 2025, 20:08

Юрист Гордон сравнила себя с голливудскими дивами и раскрыла отношение к красоте

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон в своём блоге поделилась размышлениями о восприятии собственной внешности.





Гордон отметила, что не гонится за идеальным образом и комфортно чувствует себя в своём естественном виде. По её словам, гримеры часто отмечают универсальность её черт лица.



Помимо этого, она рассказала, что в детстве сталкивалась с неуверенностью из-за внешности, связанной с альбинизмом, например, из-за светлых ресниц. Гордон заявила, что принимает свои особенности и не придает макияжу большого значения.

«Принимаю себя альбиносом, стареющей Мишель Пфайффер и недоделанной Кэмерон Диас. Внешность оказалась всего лишь одной и вовсе не главной картой в моей колоде», — отметила Екатерина.