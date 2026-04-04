Стиль на 500 тысяч: Ида Галич впечатлила роскошным образом
Ида Галич вновь привлекла внимание публики своим стильным выходом, выбрав образ общей стоимостью около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ведущую всё чаще называют одной из главных модных конкуренток Ксении Собчак — и этот выход только укрепил её позиции.
Для появления на публике Галич сделала ставку на российский бренд, грамотно собрав базу образа и дополнив его яркими акцентами. Главной деталью стали эффектные украшения Schiaparelli — знаменитые «золотые пальцы», которые добавили наряду дерзости и узнаваемости.
Образ также дополнили клатч, продуманный макияж и аккуратная причёска, что в сумме и сформировало внушительный ценник. При этом всё выглядело гармонично и продуманно до мелочей — без перегруженности, но с явным акцентом на детали.
Поклонники уже обсуждают выход Иды в соцсетях, отмечая, что её стиль становится всё более уверенным и запоминающимся.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России