«Сглазили красавчика»: блогер «Филяй-Филяй» рассказал о тяжёлом состоянии
Немецкий блогер Самуэль Домен, известный в сети как «Филяй-Филяй», вышел на связь из больницы после госпитализации.
Ранее стало известно, что он оказался в реанимации из-за серьёзных проблем с кишечником — у него диагностировали перекрут кишок.
По словам блогера в соцсетях, уже несколько дней он испытывал сильнейшие боли, которые и привели к экстренному медицинскому вмешательству. Сейчас он продолжает восстановление после операции.
В комментариях под его публикациями пользователи активно поддерживают Филяя, желая ему скорейшего выздоровления. При этом не обошлось и без шутливых теорий — некоторые подписчики с иронией предполагают, что блогера «сглазили» из-за его популярности среди российских девушек.
Несмотря на то что видеообращение блогера записано на немецком языке, это не мешает его аудитории внимательно следить за новостями о его состоянии.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России