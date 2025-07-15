Надежда Бабкина рассказала о конфликтах с родителями за право петь: «Я сама определила свою судьбу»
Надежда Бабкина ругалась с родителями за право петь
Надежда Бабкина призналась, что могла никогда не попасть на большую сцену и остаться в тени. Всю жизнь она мечтала стать певицей, однако родители были против.
Артистка рассказала Общественной Службе Новостей, что с ранних лет чувствовала своё призвание и стремилась добиться высот на этом поприще.
«Да я была совсем крошкой, когда осознала, что я хочу и буду петь. Я жила песней, но родители были против. Они настаивали на том, что мне нужно выбрать более серьёзную профессию врача или инженера. И что вы думаете? Я пошла наперекор судьбе, которую мне рисовали родные», – поделилась Бабкина.Звезда отечественной сцены отказалась учиться на врача и пошла против воли родителей, поступив в музыкальное училище, а затем отучившись на эстрадного режиссёра в Москве.
Бабкина добавила, что человек, чувствующий свою сильную сторону, не позволит другим помешать исполнению его мечты. Больше всего на свете она хотела петь, поэтому до сих пор выходит на сцену.