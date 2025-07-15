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Надежда Бабкина рассказала о конфликтах с родителями за право петь: «Я сама определила свою судьбу»

Надежда Бабкина ругалась с родителями за право петь
Надежда Бабкина (фото: Telegram @nadezhda_babkina)

Надежда Бабкина призналась, что могла никогда не попасть на большую сцену и остаться в тени. Всю жизнь она мечтала стать певицей, однако родители были против.



Артистка рассказала Общественной Службе Новостей, что с ранних лет чувствовала своё призвание и стремилась добиться высот на этом поприще.

«Да я была совсем крошкой, когда осознала, что я хочу и буду петь. Я жила песней, но родители были против. Они настаивали на том, что мне нужно выбрать более серьёзную профессию врача или инженера. И что вы думаете? Я пошла наперекор судьбе, которую мне рисовали родные», – поделилась Бабкина.
Звезда отечественной сцены отказалась учиться на врача и пошла против воли родителей, поступив в музыкальное училище, а затем отучившись на эстрадного режиссёра в Москве.

Бабкина добавила, что человек, чувствующий свою сильную сторону, не позволит другим помешать исполнению его мечты. Больше всего на свете она хотела петь, поэтому до сих пор выходит на сцену.
Анастасия Чинкова

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