Азиза летала на зонтике, на столе жюри появились крысы, а Соседова затянули в номер: итоги 3 выпуска шоу «Суперстар!»

Азиза на «зонтике» (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)
В рамках шоу «Суперстар» продолжается конкурсная борьба среди звезд 80-90-х. На прошлой неделе по итогам зрительского голосования проект покинула певица Лена Катина, набравшая наименьшее количество баллов. В третьем выпуске состав жюри обновился: вместо гастролирующего Стаса Пьехи появился Кирилл Туриченко, а к критикам присоединилась Алена Апина. Всех исполнителей оценили довольно высоко.
На каком канале и когда выходит «Суперстар»?Музыкальное шоу начинается каждую субботу около 8 вечера на канале НТВ. Старые выпуски можно найти в открытом доступе онлайн, а четвертый выпуск выйдет на следующей неделе (22 февраля).
Как проходило шоу?
15 февраля 2025 года темой выпуска стала «дискотека века».
Сергей Соседов и Маргарита Суханкина (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)
Маргарита Суханкина представила номер с песней «Мама Люба» и неожиданно вовлекла в выступление критика Сергея Соседова. Это случилось под конец номера. Тот, изначально скептически настроенный, сменил оценку на высокий балл, пояснив: «Теперь, когда я влился в номер и стал его частью, я не имею права ставить даже среднюю оценку. Наверно, действительно, не нужно слишком строго оценивать подобные выступления».
Корнелия Манго удивила жюри, разместив на их столах клетку с крысами во время исполнения кавера на Backstreet Boys. Валерия, испугавшись грызунов, тем не менее назвала перфоманс «потрясающим».
Клетка с грызунами на столе жюри (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)
Иракли Пирцхалава исполнил «Georgian Disco», получив высшую оценку от Соседова. Ксения Георгиади, перепевшая «Диву» Киркорова, была сравнена с Софией Ротару с большой похвалой, но осуждена за «лишние розовые кусты (за спиной)».
Ксения Георгиади (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)
Сергей Минаев в образе «румынского барона» с номером «Диско-партизаны» получил единогласное одобрение.
«Легко этот номер было сделать дешевым, а он получился дорогим», — отметил Соседов.Азиза, выступившая с «Dragostea din tei» на молдавском языке, вызвала противоречивые оценки: Лера Кудрявцева назвала мелодию «раздражающей», но отметила энергетику певицы. Та летала над сценой на огромном красном зонте. Последним выступил Сергей Челобанов с песней «WWW» группы «Ленинград», выбрав динамический «прикид» из спортивных штанов и яркой рубашки.
Сергей Челобанов (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)
Итоги третьего выпуска шоу «Суперстар»
Всего в жюри сидело 4 человека: Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Кирилл Туриченко и Алена Апина. Все, кроме Маргариты Суханкиной, Корнелии Манго и Сергея Минаева, набрали по 7 баллов, а у этой тройки — на 1 балл больше.
По итогам финальных результатов аутсайдером стал Данко, исполнивший хит «18 мне уже». Артист должен был покинуть проект, однако жюри использовали право «спасти одного конкурсанта», тем самым позволив Данко остаться в проекте. Теперь он находится в самом низу таблицы с 19 баллами.
Рейтинговая таблица по итогу 3 выпуска (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)
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