Азиза летала на зонтике, на столе жюри появились крысы, а Соседова затянули в номер: итоги 3 выпуска шоу «Суперстар!»

Скончалась 19-летняя певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева, лауреат Государственной премии имени Зульфии в области искусства. Несколько лет назад она приняла участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!» и запомнилась своим замечательным исполнением песен. О смерти девушки от менингита сообщили в Комитете по делам семьи и женщин Узбекистана и организации «Узбекконцерт».