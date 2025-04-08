«Азиза не позвонила, и имена напутали»: Соседов о новом скандале на шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
На шоу «Суперстар!» произошел новый скандал, о котором рассказал в беседе с «МК» музыкальный критик Сергей Соседов. Певица Азиза исполнила песню «Занавес», написанную композитором Игорем Крутым и поэтом Ильей Резником, но в титрах в качестве авторов указали Раймонда Паулса и Михаила Танича.
«Может быть, надо было Азизе ночью тоже звонить и говорить: „Вы авторов-то правильные имена не забудьте поставить!“ Азиза не позвонила, и имена напутали», — прокомментировал Сергей Соседов.
Перед этим на шоу «Суперстар!» произошел скандал с участием Азизы и телеведущей Леры Кудрявцевой. Последняя обвинила исполнительницу в том, что та позвонила ей в три часа ночи из-за заниженных баллов.
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