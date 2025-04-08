«Мы встретились с нашим Яшей»: у Татьяны Васильевой появился седьмой внук

Татьяна Васильева (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Актриса Татьяна Васильева стала бабушкой в седьмой раз. Ее сын Филипп с супругой Марией разместили в личном блоге новость о рождении пятого в их жизни малыша Якова. На видео чередуются кадры до и после родов с обратным отсчетом до встречи с мальчиком.
«Яков Филиппович Васильев. 7 апреля в 13:30 мы встретились с нашим Яшей. Вес — 3310 г, рост — 51 см. Добро пожаловать, сынок», — сказано в публикации.
Для Филиппа это уже пятые роды, у мужчины двое сыновей от артистки Анастасии Бегуновой и две дочки от Марии, которая родила в третий раз. У Татьяны Васильевой двое внуков от дочери Елизаветы. Первенец Адам родился в 2011 году, а все остальные подробности неизвестны.
Читайте также:
«Я охренела»: Ирина Дубцова раскритиковала интервью Маши Малиновской
Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом
«Я сам делал буль-буль со страшной силой»: Садальский о здоровье получившего УДО Ефремова
Никита Кротов