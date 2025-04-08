«Мы встретились с нашим Яшей»: у Татьяны Васильевой появился седьмой внук

Актриса Татьяна Васильева стала бабушкой в седьмой раз. Ее сын Филипп с супругой Марией разместили в личном блоге новость о рождении пятого в их жизни малыша Якова. На видео чередуются кадры до и после родов с обратным отсчетом до встречи с мальчиком.