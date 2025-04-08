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«Мы встретились с нашим Яшей»: у Татьяны Васильевой появился седьмой внук

У актрисы Татьяны Васильевой появился седьмой внук
Татьяна Васильева (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Татьяна Васильева (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Актриса Татьяна Васильева стала бабушкой в седьмой раз. Ее сын Филипп с супругой Марией разместили в личном блоге новость о рождении пятого в их жизни малыша Якова. На видео чередуются кадры до и после родов с обратным отсчетом до встречи с мальчиком.
«Яков Филиппович Васильев. 7 апреля в 13:30 мы встретились с нашим Яшей. Вес — 3310 г, рост — 51 см. Добро пожаловать, сынок», — сказано в публикации.

Для Филиппа это уже пятые роды, у мужчины двое сыновей от артистки Анастасии Бегуновой и две дочки от Марии, которая родила в третий раз. У Татьяны Васильевой двое внуков от дочери Елизаветы. Первенец Адам родился в 2011 году, а все остальные подробности неизвестны.

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#актриса
«Я охренела»: Ирина Дубцова раскритиковала интервью Маши Малиновской
08 апреля 2025, 17:47

Ирина Дубцова (фото: Instagram* / dubtsova_officia)

Российская певица Ирина Дубцова высказалась по поводу интервью модели Маши Малиновской, раскритиковав её слова. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
По словам Дубцовой, Малиновская обвинила её в том, что она не поздоровалась с ней в самолёте. Артистка призналась, что была удивлена подобным утверждением.

Она пояснила, что сначала не заметила Малиновскую, так как не привыкла внимательно осматривать других пассажиров, но позже всё же поздоровалась. Дубцова также выразила недоумение, почему модель сама не обратилась к ней.

«Почему же Маша в своем интервью не сказала о том, что, когда я ее наконец-то увидела, я обрадовалась, поздоровалась и извинилась, что не узнала. Как можно так врать с вылупленными честно глазами и, главное, зачем? Большой вопрос! Это она зачем так сказала? У меня нет привычки не здороваться со знакомыми. Я охренела от Маши больше, чем Маша от меня», — поделилась Дубцова.

В завершение публикации певица решила поздороваться с Малиновской «на всякий случай».

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«Помрете в забвении»: Цыганова назвала Быкова* и Лазареву** «тараканом и алкоголичкой»
Цыганова назвала Быкова* и Лазареву** «тараканом и алкоголичкой»
08 апреля 2025, 17:37

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Вика Цыганова назвала иноагентов Дмитрия Быкова* и Татьяну Лазареву** «отъевшимся усатым тараканом и алкоголичкой». Свой пост исполнительница песни «Приходите в мой дом» опубликовала в личном Telegram-канале.
Таким образом звезда решила «развеять голубые мечты предателей родины». Цыганова уверена, что при возвращении в РФ такие люди понесут ответственность за свои слова и поступки.

«Вы так и помрете на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей», — сказано в публикации.
В минувшую субботу, 5 апреля, стало известно, что Цыганова раскритиковала уехавшую в Израиль певицу Аллу Пугачеву. Ее песни она назвала «антироссийской пропагандой», а саму Пугачеву — «мимикрией».

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**Признана иноагентом в РФ и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
#россия
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Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом
08 апреля 2025, 17:23

Ирина Пинчук (фото: Instagram* / pinchuk_official)

Сегодня Ирина Пинчук и Арай Чобанян посетили нотариуса, чтобы поставить подписи под брачным контрактом — документом, ставшим частью их договорённостей перед официальным разводом. Об этом девушка сообщила в своих социальных ​сетях.
Пинчук и Чобанян не вернулись друг к другу, но смогли договориться — о будущем, о детях и о личных границах. Ирина опубликовала фото из офиса нотариуса: на столе — паспорта, документы и свидетельство о браке. После подписания всех документов, у них начнется бракоразводный процесс.

После месяцев скандалов, слива переписок и публичных заявлений, пара решила завершить историю. По словам Ирины, составление брачного договора — формальность, но необходимая.

«Когда есть недвижимость, которая должна остаться у того, кто ее приобрел, надо составить брачный договор... Нам его уже составили, его нужно подписать. И дальше он уже вступает в силу, и нам нужно подавать заявление на развод», — сказала она.

Пинчук призналась, что процесс был непростым эмоционально — всё-таки расставание даже с прошлым требует мужества.---Если хочешь, могу сделать версию для поста в соцсетях или заголовок — просто скажи.

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#развод
#документы
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«Я сам делал буль-буль со страшной силой»: Садальский о здоровье получившего УДО Ефремова
Садальский признался в своем алкоголизме и пожелал, чтобы у Ефремова все шло
08 апреля 2025, 16:55

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Станислав Садальский порассуждал о здоровье своего коллеги по цеху Михаила Ефремова, а заодно признался, что сам в свое время злоупотреблял алкоголем. Садальский в итоге смог отказаться от спиртного.
«Я сам делал буль-буль со страшной силой, а сейчас вообще ни грамма…» — сказал Садальский в интервью с Teleprogramma.org.
Однако собеседник не стал утверждать, сможет ли Ефремов сделать то же самое. Вместе с тем Садальский считает, что Ефремов все понял.

«И желаю от всей души, чтобы у него все пошло вперед. У Миши потеряно здоровье. Все неблагополучно», — заключил Садальский.
Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение 24 марта, на свободу он должен выйти 9 апреля. Отмечалось, что у артиста ухудшилось здоровье. В тюрьме мужчина изготавливал поделки и участвовал в самодеятельности. Продюсеры прочат ему большое будущее.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#михаил ефремов
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Продюсер заявил, что Ефремов станет «самым кассовым актером» после выхода по УДО
Морозов: Ефремов после выхода из тюрьмы по УДО станет самым кассовым актером
08 апреля 2025, 16:53

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Получивший условно-досрочное освобождение (УДО) актер Михаил Ефремов станет «самым кассовым актером», заявил KP.RU продюсер Евгений Морозов. Он считает, что у артиста большое будущее, а роли под него уже готовят.
«Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя», — сказал Морозов.
По словам адвоката знаменитости Юрия Падалко, Михаил Олегович вполне может быть востребован, тем более что, со слов защитника, актер уже говорил о потенциальной работе.

«Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли. Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности», — добавил Падалко.
Ефремову одобрили УДО 24 марта, на свободу он сможет выйти уже 9 апреля. Некоторые источники указывали датой освобождения 7 апреля. Актер получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в Москве летом 2020 года.

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#россия
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