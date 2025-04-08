«Табло от зависти зависло»: Звезда «Папиных дочек» танцует в Дубае под «Калинку-малинку»

Лиза Арзамасова и Илья Авербух (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Зажигательные танцы под песню «Калинка-малинка» в Дубае показала актриса Лиза Арзамасова с мужем-фигуристом Ильей Авербухом и их сыном Львом. Запись опубликована в соцсетях.
Звездная семья сейчас находится в отпуске в Дубае. Трехлетний наследник сидел на шее у отца, пока пара вытанцовывала.
Фото: Instagram*/liza_arzamasova
Мужу и сыну на видео актриса поставила ту же оценку. Юзеры оценили отдых знаменитостей, высказавшись в комментариях.
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«По системе оценок 6:0 получили 8», — написала звезда «Папиных дочек».
Фото: Instagram*/liza_arzamasova
Мужу и сыну на видео актриса поставила ту же оценку. Юзеры оценили отдых знаменитостей, высказавшись в комментариях.
«Табло с оценками от зависти зависло. Так радоваться могут только по-настоящему счастливые люди», «Мы были там тоже, и «Калинка» была, и все, кто были, пели и танцевали», — написали фанаты.Читайте также:
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