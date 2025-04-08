«Я охренела»: Ирина Дубцова раскритиковала интервью Маши Малиновской

Ирина Дубцова (фото: Instagram* / dubtsova_officia)
Российская певица Ирина Дубцова высказалась по поводу интервью модели Маши Малиновской, раскритиковав её слова. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
По словам Дубцовой, Малиновская обвинила её в том, что она не поздоровалась с ней в самолёте. Артистка призналась, что была удивлена подобным утверждением.
Она пояснила, что сначала не заметила Малиновскую, так как не привыкла внимательно осматривать других пассажиров, но позже всё же поздоровалась. Дубцова также выразила недоумение, почему модель сама не обратилась к ней.
В завершение публикации певица решила поздороваться с Малиновской «на всякий случай».
Читайте также:
Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом
Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения
«Как яхту назовете, так она и поплывет»: Чехова раскрыла, как повысить демографию в России
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Она пояснила, что сначала не заметила Малиновскую, так как не привыкла внимательно осматривать других пассажиров, но позже всё же поздоровалась. Дубцова также выразила недоумение, почему модель сама не обратилась к ней.
«Почему же Маша в своем интервью не сказала о том, что, когда я ее наконец-то увидела, я обрадовалась, поздоровалась и извинилась, что не узнала. Как можно так врать с вылупленными честно глазами и, главное, зачем? Большой вопрос! Это она зачем так сказала? У меня нет привычки не здороваться со знакомыми. Я охренела от Маши больше, чем Маша от меня», — поделилась Дубцова.
В завершение публикации певица решила поздороваться с Малиновской «на всякий случай».
Читайте также:
Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом
Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения
«Как яхту назовете, так она и поплывет»: Чехова раскрыла, как повысить демографию в России
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова