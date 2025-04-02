«Азизу — унизила, меня — послала»: Критик Соседов не одобрил поведение Леры Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Музыкальный критик Сергей Соседов осудил свою коллегу по жюри шоу «Суперстар!» Леры Кудрявцевой, которая, по его мнению, искусственно занизила оценку певице Азизе. Он считает, что телеведущей следует подумать над своим поведением.
Финальный выпуск пятого сезона телепроекта закончился настоящим и довольно громким скандалом: лидировавшая до этого Азиза набрала всего пять баллов и осталась третьей, а победительницей стала Ксения Георгиади. Во многом причиной таких низких оценок стал демарш Леры Кудрявцевой, которая заявила, что 60-летняя певица «изводила» её звонками и СМС даже по ночам, стремясь повлиять на судейский вердикт.
Теледива поставила артистке всего один балл, что возмутило зрителей, которым очень понравился номер Азизы на песню Ирины Аллегровой «Занавес». Вслед за Кудрявцевой такие же низкие оценки поставили и два других арбитра — Стас Пьеха и Шура. Соседов же напротив выставил максимальную оценку — два балла и выразил восхищение исполнением Азизы. Но его голос не стал решающим, а победу в шоу одержала 75-летняя Ксения Георгиади. После этого блогеры и зрители в социальных сетях стали требовать пересмотра итогов финала и проведения народного голосования.
Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Сегодня, через пять дней после скандального выпуска программы, музыкальный критик обратился к руководству НТВ с призывом поддержать просьбы «почтеннейшей публики», для которой, собственно, и создаются подобные проекты. Чуть позже директорат телеканала объявил о начале народного голосования.
Ситуацию с конфликтом между Азизой и Кудрявцевой он назвал «возмутительной и экстраординарной». Ведь, по его мнению, баллов певица не досчиталась именно из-за громкого выступления Леры. Сергей уверен, что оценивать участника музыкального шоу по его личным качествам и поступкам, не связанным с исполнением песен, в корне неправильно.
Он напомнил Лере, что она тоже «много говорила» и «много кого посылала», сделав отсылку к недавней истории, когда Кудрявцева в прямом эфире нецензурно обругала его самого за критику ещё одного участника проекта Сергея Челобанова.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Теледива поставила артистке всего один балл, что возмутило зрителей, которым очень понравился номер Азизы на песню Ирины Аллегровой «Занавес». Вслед за Кудрявцевой такие же низкие оценки поставили и два других арбитра — Стас Пьеха и Шура. Соседов же напротив выставил максимальную оценку — два балла и выразил восхищение исполнением Азизы. Но его голос не стал решающим, а победу в шоу одержала 75-летняя Ксения Георгиади. После этого блогеры и зрители в социальных сетях стали требовать пересмотра итогов финала и проведения народного голосования.
Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Сегодня, через пять дней после скандального выпуска программы, музыкальный критик обратился к руководству НТВ с призывом поддержать просьбы «почтеннейшей публики», для которой, собственно, и создаются подобные проекты. Чуть позже директорат телеканала объявил о начале народного голосования.
«Объявили народное голосование, потому что поднялся весь Интернет. И люди возмущены несправедливостью решения. Ей нужно вручить второй приз. Можно еще и приз зрительских симпатий по результатам голосования. Её унизили, её оскорбили. И решение было несправедливым», — сказал критик и телеведущий.
Ситуацию с конфликтом между Азизой и Кудрявцевой он назвал «возмутительной и экстраординарной». Ведь, по его мнению, баллов певица не досчиталась именно из-за громкого выступления Леры. Сергей уверен, что оценивать участника музыкального шоу по его личным качествам и поступкам, не связанным с исполнением песен, в корне неправильно.
«Как бы себя не вела Азиза, что бы не говорила ночью или днем, в каком бы виде не была... Даже если бы она всех помоями обливала. Это не имеет никакого отношения к конкурсу», — подчеркнул Соседов.
Он напомнил Лере, что она тоже «много говорила» и «много кого посылала», сделав отсылку к недавней истории, когда Кудрявцева в прямом эфире нецензурно обругала его самого за критику ещё одного участника проекта Сергея Челобанова.
«Надо на себя сначала посмотреть. Ей в эфире просто «запикали» неприличное слово в мой адрес. Это конкурс музыкальный, а не обсуждение, кто как себя вёл ночью, утром или еще когда-нибудь. Это просто неприлично», — заключил Соседов.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов